Skoncentrowany krem naprawczy 10 w 1 od francuskiej marki kompleksowo zadba o potrzeby skóry

Kosmetyk oferowany w sprzedaży od 22 marca do 4 kwietnia dotychczas był niedostępny na polskim rynku. Jego skoncentrowana 40% formuła z mocznikiem, allantoiną i gliceryną sprawia, że to krem naprawczy do ekstremalnie suchych miejsc. Powodów, żeby nie tylko go przetestować, ale zrobić też większy zapas na później, jest aż 10.

Skoncentrowany krem naprawczy Mixa 10 w 1 Cica Repair+

Limitowany kosmetyk Mixa 10 w 1 Cica Repair+ to skoncentrowany krem naprawczy dedykowany najbardziej przesuszonym miejscom: kolanom, łokciom, piętom i dłoniom. Nie oznacza to jednak, że sprawdzi się tylko w tych obszarach. Może być także ostatnim z kosmetyków nakładanych na twarz podczas sluggingu zamiast wazeliny. Ilość korzyści, które daje, pozwoli na dopasowanie go do potrzeb własnej skóry. Nie bez powodu jest opcją 10 w 1.

10 możliwości formuły Mixa 10 w 1 Cica Repair+:

Regeneruje

Redukuje pęknięcia skóry

Redukuje suchość

Wygładza

Wzmacnia

Nawilża

Koi podrażnienia

Zmiękcza

Rozświetla

Doskonała do sluggingu

Kosmetyk gwarantuje 100 godzin nawilżenia, a 92% badanych potwierdza redukcję szorstkości przez jedną noc.

Limitowana edycja multifunkcyjnych kremów Urea Cica Reapir+ i Panthenol Comfort

W dniach 22.03 - 04.04 w drogeriach Rossmann będzie dostępny nie tylko skoncentrowany krem naprawczy Mixa 10 w 1 Cica Repair+, który wcześniej nie był oferowany w Polsce, ale również dwie miniatury dobrze znanych kosmetyków tej francuskiej marki. Mowa o multifunkcyjnych kremach Urea Cica Reapir+ i Panthenol Comfort, które zamiast w wersji 400ml, będzie można nabyć w opakowaniach po 150ml. Idealna opcja do torebki czy plecaka, żeby mieć je zawsze pod ręką.

i Autor: materiały prasowe Mixa

i Autor: materiały prasowe Mixa