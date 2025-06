Skóra na odżywczej terapii – te 6 kosmetyków uratuje twoją urodę w każdej sytuacji

Promienie UV, letni wiatr, orzeźwiające kąpiele w upalne dni bez odpowiedniej pielęgnacji mogą przyspieszać starzenie skóry, pogłębiać niektóre jej problemy, wysuszać włosy i powodować ich zniszczenie. Odżywcze kosmetyki są wtedy jak kompres dla skóry i włosów wystawionych na trudne dla nich warunki atmosferyczne.

PODRÓŻ PO PIĘKNO

Jeśli pielęgnacja będzie kojarzyła się z dalekimi podróżami, będzie prawdziwą przyjemnością. Marka BARWA zabiera nas w piękną podróż na tropikalną wyspę pełną orzechów kokosowych. Odżywka Kokosowa Barwa Naturalna to intensywnie nawilżająca formuła, która zawiera olej kokosowy (odżywia i wygładza włosy), biotynę i proteiny ryżu (wzmacnia włosy) i masło shea (chroni i regeneruje). Efekt? Miękkie, elastyczne i zdrowe włosy, a jednocześnie wygładzone.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA Odżywka Kokosowa, 11,99 zł/200 ml

ZŁOTY RYTUAŁ

Huile Prodigieuse® od NUXE to już produkt-legenda. Choć często próbowano go kopiować, żaden z produktów nie zbliżył się nigdy na tyle blisko niepowtarzalnej formuły, aby móc z nią rywalizować. Teraz olejek dostępny jest w wygodnej formie roll on. Zawiera 7 szlachetnych olejów roślinnych (makadamia, migdał, orzech laskowy, kamelia, ogórecznik, argan, tsubaki), a 98% jego składników jest pochodzenia naturalnego. Dzięki kulce precyzyjnie dociera do miejsc, które potrzebują nawilżenia. Aplikator działa niezależnie od kąta nachylenia – zawsze perfekcyjnie. Możemy aplikować go na skórę twarzy i ciała oraz włosy.

Wypróbuj: NUXE Huile Prodigieuse® Roll-On, 105 zł/60 ml

CZERWONE ŚWIATŁO DLA CZERWONEJ SKÓRY

Ekspozycja na słońce, stres, spożycie alkoholu, wysokie temperatury (np. w saunie), wilgoć oraz pikantne potrawy, mogą przyczyniać się do zaostrzenia objawów trądziku różowatego. Rozatrol® od ZO® Skin Health to opatentowane serum o udowodnionej klinicznie skuteczności w łagodzeniu licznych objawów związanych z zaczerwienieniami i trądzikiem różowatym (laktoza, białko mleka i wyciąg z brokułu), a jednocześnie wzmacnia ochronę antyoksydacyjną (ZO-RRS2®), przyspiesza regenerację bariery ochronnej skóry, długotrwale nawilża i zmniejsza oznaki przedwczesnego starzenia się skóry (ZPOLYTM). Serum wspomaga prawidłowe mikrokrążenie, dzięki czemu redukuje widoczne zaczerwienienia, w tym napadowe zaczerwienienia twarzy (palmitoiloglicyn). Kompleks składników zapewniających równowagę mikrobiomu skóry (octan farnezylu, farnezol, trioctan pantenylu) pomaga zredukować ilość sebum na powierzchni skóry, aby wspierać jej zdrowy mikrobiom, kojąc ją i dbając o jej jednolity koloryt oraz zapewnia łagodne złuszczanie enzymatyczne w celu wygładzenia nierównej tekstury (papina).

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH ROZATROL®, 420 zł/50 ml

JAK W JAPOŃSKIM SPA

YOSKINE GEISHA MASK NIEBIESKA MASKA SAISEI nasączona jest składnikami inspirowanymi japońską sztuką pielęgnacji skóry. Idealnie sprawdzi się, gdy skóra jest sucha, odwodniona i pozbawiona blasku. Już po jednym użyciu skóra wygląda jak po głębokiej regeneracji. Zawiera 3 rodzaje kwasu hialuronowego, które działają na wielu poziomach skóry jednocześnie. Zapewniają silne nawilżenie w głębszych warstwach naskórka, a na powierzchni tworzą naturalną barierę ochronną, przynosząc natychmiastowe uczucie ukojenia i odświeżenia. W jej składzie znajduje się też alga UMI-BUDŌ - skutecznie nawilża, zapobiega odwodnieniu skóry przywracając jej jędrność i elastyczność oraz zdrowy promienny wygląd oraz kombucha - bogaty w witaminy składnik pozyskiwany w procesie fermentacji słodkiej czarnej herbaty. Wygładza skórę, przywraca jej blask i wspomaga jej naturalną równowagę.

Wypróbuj: YOSKINE GEISHA MASK NIEBIESKA MASKA SAISEI, 16,99 zł/ 20 ml (1 maseczka w płachcie)

ZANURZ SIĘ W LUKSUSIE

Balsam rano, balsam wieczorem i zawsze wtedy, gdy czujesz, że skóra potrzebuje nawilżenia. Silnie regenerujący i ujędrniający, luksusowy balsam do ciała PERFECTA 24k GOLD & ROSE OIL zawiera molekuły złota zapewniające intensywną pielęgnację, poprawia też napięcie oraz elastyczność skóry. Przywraca właściwy poziom nawilżenia i dostarcza składniki aktywne odpowiedzialne za właściwe odżywienie i regenerację skóry. Olej z róży, poprawia elastyczność, wygładza, zwiększa poziom nawilżenia oraz przyspiesza regenerację skóry. Znana ze swoich właściwości regeneracyjnych i pielęgnacyjnych skóry wąkrota azjatycka wykazuje działanie antyoksydacyjne, pomaga w zwalczaniu wolnych rodników i opóźnianiu procesów starzenia się skóry, a elastyna poprawia sprężystość i napięcie, zapewnia skórze aksamitną gładkość oraz intensywne nawilżenie.

Wypróbuj: PERFECTA 24k GOLD & ROSE OIL Luksusowy regenerujący balsam do ciała, 17,99 zł/250 ml

DREAM CREAM

Jak sama nazwa wskazuje ten krem spełnia marzenia skóry o komforcie. Ma kremową i gęstą konsystencję nasyconą składnikami odżywczymi. Uelastycznia i wygładza skórę. Działa przeciwstarzeniowo, mocno nawilża. Idealny na noc dla każdego rodzaju skóry. Dla przesuszonej skóry – również na dzień. W przypadku cery tłustej polecamy stosować na noc, w przypadku skóry suchej i mieszanej stosuj również na dzień, jeśli potrzebujesz mocnego odżywienia.

Wypróbuj: RESIBO DREAM CREAM Krem do twarzy odżywczy, 67,99 zł/50 ml, dostępny w drogeriach Super-Pharm i na www.superpharm.pl