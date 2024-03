Smak na Wielkanoc. Bez tego Polacy nie wyobrażają sobie świąt

Kusząco smaczny, wyjątkowo kremowy od ponad 100 lat

Historia marki sięga 1913 roku, kiedy to mieszkający w Nowym Jorku Richard Hellmann zaczął sprzedawać w swoich delikatesach sos oparty na domowej recepturze żony, Margaret. Richard oznaczył lubiany przez konsumentów i zyskujący popularność majonez niebieską kokardką, która stała się symbolem jakości i do dzisiaj widnieje na etykietach produktu.

W ciągu 110 lat pracy nad recepturą marka Hellmann’s stworzyła bogatą w smaku i wyjątkowo kremową kompozycję. Jej sekretem jest m.in. doskonała jakość składników, takich jak jaja z chowu na wolnym wybiegu czy olej rzepakowy pochodzący ze zrównoważonych upraw. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz unikalnej technologii ubijania dziś majonezy Hellmann’s zdobywają serca miłośników pysznego jedzenia bogatym, wyjątkowo kremowym smakiem.

Kremowe kanapki, czyli Hellmann’s inspiruje!

Na śniadanie, przekąskę, szybki lunch do pracy czy kolację – aż 97% Polaków nie wyobraża sobie dnia bez kanapek1. Jednak wiele osób mierzy się z monotonią tego codziennego posiłku, poszukując nowych pomysłów na przygotowanie go. Dlatego Hellmann’s wkracza w 2024 rok z inspiracjami na pyszne kremowe kanapki urozmaicone smakiem kultowego, kremowego majonezu.

Produkty Hellmann’s są idealnie dopasowane do preferencji Polaków: Majonez Babuni charakteryzuje się delikatnym, słodkim smakiem, podczas gdy Majonez Original ma bardziej kwaśny profil. Tym, co łączy obydwa warianty, jest wysoka jakość składników użytych do ich produkcji i wyjątkowa kremowość. Znajdziemy w nich jaja z chowu na wolnym wybiegu i pochodzący ze zrównoważonych upraw olej rzepakowy, dzięki czemu są one źródłem kwasów tłuszczowych Omega 3. Co ważne, produkty nie zawierają konserwantów.

Składniki wysokiej jakości sprawiają, że majonezy Hellmann’s nadają wyjątkowy smak nawet najprostszym potrawom. Czy to na śniadanie, obiadokolację czy wieczorne spotkanie z przyjaciółmi – Hellmann’s pomoże przygotować kanapki, sałatki oraz dania na ciepło o unikalnym, kremowym charakterze.

W nowej odsłonie

Już wkrótce na sklepowych półkach pojawią się słoiczki majonezu Hellmann’s w nowych rozmiarach 340 ml oraz 500 ml, odpowiadających na potrzeby Polaków. Słoiki będą opatrzone odmienioną etykietą podkreślającą wyjątkową kremowość produktu oraz jego wysoką jakość. I tak, pod charakterystycznym logiem z niebieską kokardą wprowadzoną w 1913 r. przez Richarda Hellmanna pojawi się napis „wyjątkowo kremowy” oraz znaczek informujący o tym, że produkt nie zawiera konserwantów. Wysoką jakość składników majonezu podkreśla również grafika rozbitych na pół jajek, wraz z napisem „z wolnego wybiegu”. Ponadto na odwrocie opakowania będzie można przeczytać, że olej użyty w procesie produkcji pochodzi ze zrównoważonych upraw, a majonez jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega 3.

O działaniach marki Hellmann’s stanie się głośno dzięki kampanii m.in. w telewizji i Internecie. Nowa reklama nawiązuje do historii założyciela marki i pokazuje, jak bogaty, wyjątkowo kremowy smak majonezu Hellmann’s może odmienić oblicze każdego posiłku.

i Autor: Materiały prasowe Hellmann’s