SOS na ferie: intensywne nawilżenie z kwasem hialuronowym

SOS dla skóry

Kwas hialuronowy to jeden z najważniejszych składników na sezon zimowy, bo działa jak nawilżający „magnes” pomaga zatrzymać wodę w skórze i ogranicza uczucie ściągnięcia, które często pojawia się przy mrozie i wietrze. Właśnie dlatego w zimowej rutynie sprawdzają się produkty, które nie tylko nawilżają i wygładzają skórę, ale również pomagają wzmocnić jej barierę ochronną, zapewniając komfort i regenerację nawet w najbardziej wymagających zimowych warunkach.

L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER SERUM DO TWARZY Z 1,5% CZYSTEGO KWASU HIALURONOWEGO

Wygładzające serum z linii Revitalift Filler od L'Oréal Paris to kosmetyk, który codziennie dostarcza skórze porcję czystego, ultraskoncentrowanego kwasu hialuronowego o wielopłaszczyznowym działaniu i wygładza skórę już w 1 godzinę**. Przy regularnym stosowaniu, wspomaga redukcję aż 47% zmarszczek w ciągu 6 tygodni. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie*. Za widoczne efekty odpowiada formuła bogata w 3 różne rodzajów kwasu hialuronowego, których działanie się wzajemnie dopełnia. Każdy z nich odgrywa istotną rolę.

Makrocząsteczkowy kwas hialuronowy tworzy na powierzchni skóry barierę zapobiegającą nadmiernej utracie wody, co zapewnia efekt nawilżenia.

Mikrocząsteczkowy kwas hialuronowy, który wnika w głębsze warstwy naskórka, odpowiada za wypełnianie zmarszczek od wewnątrz, a więc za wygładzenie.

Mikrowypełniający kwas hialuronowy (kwas hialuronowy nowej generacji, który jest 50 razy mniejszy od makrocząsteczkowego kwasu hialuronowego) wnika głębiej i pozostaje dłużej w naskórku, wspomagając redukcję drobnych linii oraz zmarszczek.

i Autor: L'ORÉAL/ Materiały prasowe

L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER WATER-CREAM Z CZYSTYM KWASEM HIALURONOWYM I CERAMIDAMI

Ujędrniający krem Revitalift Filler Water-Cream posiada pielęgnacyjną formułę, której działanie potwierdziły badania kliniczne*. Jego innowacyjność wynika z użycia mikrowypełniającego kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy nowej generacji nie tylko głębiej wnika w naskórek, ale do tego jest mniej podatny na degradację, dzięki czemu dłużej pozostaje w naskórku. Efekty wspiera również obecność mikrocząsteczkowego kwasu hialuronowego, także odpowiedzialnego za nawilżenie i ujędrnienie. Długotrwałe nawilżenie skóry wspierają niacynamid i gliceryna. 3 rodzaje ceramidów wspomagają natomiast funkcje bariery ochronnej skóry.

Kosmetyk jest zamknięty w słoiczku w technologii airless, który nie dopuszcza do produktu powietrza, co pozwala utrzymać jego świeżość, a także gwarantuje higieniczne dozowanie. Lekka, nieklejąca się, intensywnie nawilżająca formuła szybko się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy na skórze i nie zatyka porów. Jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej.

Zimą, przez mróz, ogrzewanie i tarcie o czapki oraz szaliki, włosy często szybciej tracą nawilżenie. Efekt? Mniej sprężystości, szorstkość na długości, puszenie i utrata miękkości włosów. Właśnie dlatego pielęgnacja z kwasem hialuronowym sprawdza się również w rutynie włosowej i pomaga przywrócić im nawilżenie i elastyczność bez obciążania.

i Autor: L'ORÉAL/ Materiały prasowe

L'ORÉAL PARIS ELSEVE HYALURON PLUMP SERUM NAWILŻAJĄCO-WYPEŁNIAJĄCE

Serum Hyaluron Plump nawilżająco-wypełniające z mocą 2% hialuronowego kompleksu pielęgnacyjnego błyskawicznie uzupełnia nawilżenie włosów i zwiększa średnice włókna włosów o 9%* przy każdym zastosowaniu. Codzienne stosowanie zapewnia 10x więcej nawilżenia* i przywraca kształt włosów na całej długości. W rezultacie włosy stają się bardziej sprężyste i pełniejsze bez obciążania.

Serum Hyaluron Plump można stosować na mokre i suche włosy w dowolnym momencie dnia. Najlepszy efekt nawilżenia i wygładzenia daje włączenie serum do codziennej rutyny oraz uzupełnienie pielęgnacji o pozostałe kroki z gamy Hyaluron Plump: szampon wypełniający nawilżeniem do włosów odwodnionych, odżywkę nawilżająco-scalającą do spłukiwania i maskę nawilżającą, która natychmiast otula włosy, pozostawiając je 10x bardziej nawilżone* bez obciążania.