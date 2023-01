Spektakularnie długie rzęsy. Zachwycaj spojrzeniem z kultowym tuszem do rzęs

Mascara Sky High od Maybelline New York dzięki innowacyjnej technologii zapewnia nieziemskie wydłużenie oraz zwiększoną objętość rzęs aż do 24h. Gdy przed aplikacją mascary sięgniesz po bazę Sky High Tinted Primer - możesz jeszcze bardziej podkręcić efekt, a jednocześnie zadbać o swoje rzęsy.

Sky High Tinted Primer,

Maybelline New York, Aż 90% osób zauważyło większe wydłużenie, podczas jednoczesnej aplikacji bazy oraz tuszu do rzęs. Sky High Tinted Primer – to pierwsza baza pod tusz od Maybelline New York w czarnym kolorze. Dzięki formule wzbogaconej o ceramidy i witaminę B5 zadba o kondycję rzęs. Efekty zauważalne są już po 4 tygodniach codziennego stosowania. Elastyczna szczoteczka w kształcie wieży z łatwością dociera do każdej rzęsy, pozwalając na równomierną aplikację, co gwarantuje zwiększoną objętości rzęs (nawet 1,5x! przy połączeniu z mascarą), bez pozostawiania grudek.

Można stosować ją także solo – dzięki czarnym pigmentom daje naturalny efekt wydłużonych i pogrubionych rzęs, bez białych śladów. Jest odpowiednia dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe. Baza została przetestowana alergologicznie i okulistycznie.

SKY HIGH PRZEBOJEM TIKTOKA’A

Twarzą kampanii Sky High jest współpracująca z Maybelline New York od wiosny 2022 roku artystka młodego pokolenia – bryska. Piosenkarka udowadnia, że produkty z linii Sky High są prawdziwym hitem i to nie tylko… makijażu. A to za sprawą remixu przeboju „Mam kogoś lepszego”, do którego beaty przy użyciu… mascary Sky High stworzył CatchUp, producent muzyczny, raper i DJ. Utwór, który towarzyszy kampanii influencerskiej można odsłuchać w social mediach i serwisach streamingowych.

