Strefa beauty

Spójrz w lustro i uśmiechnij się! Pielęgnacja młodej skóry

Młoda cera bywa często kapryśna i podatna na różne problemy, jak trądzik, przetłuszczanie lub wręcz odwrotnie – przesuszenie. Jednak odpowiednio dobrane kosmetyki z konkretnymi substancjami aktywnymi pomogą skutecznie poprawić jej kondycję. Poznaj kremy do twarzy z linii Let’s Face It od Tutti Frutti i przekonaj się, że niwelowanie drobnych niedoskonałości i efekt rozświetlonej skóry idą ze sobą w parze, a przy głęboko nawilżonej cerze możesz się cieszyć efektem zmatowienia. Pamiętaj, że Tutti Frutti to również wspaniałe kompozycje zapachowe, które wprowadzą do codziennej pielęgnacji mnóstwo funu.