Spokojna głowa to zdrowa głowa! Skóra głowy pod presją

Skóra głowy pod presją

Cienkie, grube, puszące się, czy kręcone. Niezależnie od rodzaju włosów, jaki mamy, powinniśmy pamiętać o pielęgnacji skóry głowy. Gdy jest odpowiednio nawilżona i w dobrej kondycji, wówczas tworzy idealne środowisko dla zdrowego wzrostu włosów.

Jednak coraz więcej z nas zmaga się z problemami ze skórą głowy, wśród których najczęściej pojawia się uporczywe swędzenie. To uczucie powoduje nie tylko dyskomfort, ale jest także oznaką, że bariera ochronna skóry została naruszona. Świąd, napięcie czy podrażnienie zazwyczaj są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, ale coraz częściej za taki stan winę ponosi stres. Zwiększony poziom kortyzolu – hormonu stresu – zaburza pracę gruczołów łojowych i równowagę mikrobiomu. W efekcie skóra staje się bardziej podatna na podrażnienia i mikrourazy. Te, choć często ignorowane, mogą prowadzić do stanów zapalnych oraz osłabienia cebulek włosów. Dlatego tak istotne jest, by w pielęgnacji uwzględniać potrzeby skóry głowy. Z myślą o swędzącej, podrażnionej skórze głowy powstał nowy, kojący szampon od ANWEN STAY CALM.

Ukojenie z laboratorium

Odpowiednie oczyszczanie skóry głowy to podstawa. Nierzadko, gdy jest ona sucha, swędząca i podrażniona, na ramionach zauważamy białe płatki, które łatwo pomylić z łupieżem. Tymczasem to oznaka naruszonej bariery ochronnej skóry, wymagającej przywrócenia równowagi i ukojenia. Zastosowanie w tym przypadku kosmetyku przeciwłupieżowego może przynieść odwrotny skutek, przesuszyć ją i pogłębić problem. Doskonale sprawdzi się tu nowy kojący szampon z ektoiną STAY CALM od ANWEN (41,99 zł/300 ml). Jest odpowiedni do codziennego stosowania dla każdego typu skóry głowy, w szczególności tej skłonnej do podrażnień i swędzącej. Głównym składnikiem kosmetyku jest ektoina, czyli naturalny związek organiczny należący do grupy aminokwasów. Ma właściwości ochronne i przeciwzapalne, działa nawilżająco i przeciwświądowo. Szampon zawiera także pantenol, słynący z łagodzenia podrażnień oraz kojącą i nawilżającą alantoinę. Ważnym składnikiem jest także pieprz syczuański, który działa przeciwświądowo i przynosi natychmiastową ulgę podrażnionej skórze głowy. Zmniejsza uczucie swędzenia oraz zaczerwienienia, jednocześnie wspierając regenerację skóry głowy. Dodatkowo szampon zawiera także nawilżający sok z aloesu, który łagodzi stany zapalne i redukuje swędzenie a także kompleks ekstraktów roślinnych (tulsi, ostropest oraz algi Enteromorpha compressa) o działaniu regeneracyjnym. Dzięki tym składnikom kosmetyk przywraca błyskawiczny komfort nawet w przypadku nasilonych podrażnień, działa szybko i długotrwale. Szampon dobrze się pieni, nie plącze włosów i pozostawia na nich delikatny, zapach. Jego codzienne użycie łączy więc w sobie nie tylko skuteczność, ale jest też niezwykle przyjemne.

i Autor: materiały prasowe ANWEN