Sposób na cellulit za 30 zł. Odżywcza moc kofeiny zredukuje pomarańczową skórkę

Miłość do swojej skóry - odkryj magię walentynek

Na tę promocję w Rossmannie czekały tysiące Polek. Kultowy i uwielbiany tusz do rzęs za połowę ceny. Rzęsy perfekcyjnie pogrubione i wydłużone bez sklejenia. „Najlepszy i niezawodny”

Rzęsy aż do nieba

Cellulit to mały, podstępny potworek, z którym musi mierzyć się wiele kobiet. Skłonności do "pomarańczowej skórki" zależą od wielu czynników, takich jak wiek, waga czy nawet genetyka. Tołpa Dermo Body Cellulite skutecznie zapobiega nocnemu odkładaniu tłuszczu i usprawnia eliminacje toksyn. Stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej, zmniejsza jej grubość i objętość. Wyszczupla ciało, eliminuje nadmierne centymetry i modeluje sylwetkę. Redukuje cellulit, nawet zaawansowany i odporny na działanie diety. Wygładza nierówną strukturę skóry. Drenuje, usprawnia przepływ płynów i uwalnia od uczucia ciężkości ciała. Silnie ujędrnia i uelastycznia. Nawilża i odżywia przesuszoną skórę. A wszystko to za niewiele ponad 30 zł.

Propozycja od Bielendy to ultra skuteczna terapia liftingująca dla cery dojrzałej, również wrażliwej została oparta o nowoczesną technologię Advanced Encapsultation Technology, polegająca na zaawansowanym systemie dostarczania wapnia do skóry. Jony wapnia zostają otoczone fosfolipidami najwyższej jakości, tworząc innowacyjny system podwójnych wektorów stożkowych Ca2+, dzięki czemu wapń staje się w pełni biodostępny dla skóry i jest lepiej przez nią przyswajany.

Grejpfrut, melon, aloes, figi, róża damasceńska, kiwi – nowa marka kosmetyczna moee z linią Fruit Mood zaprasza do ogrodu pełnego świeżych owoców. To kompletna gama produktów dooczyszczania, złuszczania, nawilżania oraz pielęgnacji okolic oczu. Formuły kosmetyków nowej polskiej marki moee stanowią połączenie skutecznych i bezpiecznych składników z wyjątkowymi zapachami i niebanalnym designem. Odpowiednio dobrane receptury na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych rozbudzają zmysły i sprawiają, że dbanie o skórę staje się niezwykle łatwe i przyjemne. Linia kosmetyków Fruit Mood to seria bogata w aktywne składniki pochodzące z owoców.

Anwen Aware Scalp Care to serum rewitalizujące mikrobiom. Serum rewitalizujące działa wielokierunkowo: nawilża, regeneruje i odżywia. Starannie opracowana formuła zawierająca składniki aktywne przywraca równowagę mikrobiomu skóry oraz wzmacnia jej naturalną barierę ochronną.

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone od PIXI to pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.