Sposób na makijaż na wiosnę 2025. Formuła, którą pokochasz. Rumiane policzki za jednym pociągnięciem pędzla

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj.

Wszyscy kochamy zarumienione policzki, idealnie podkreślają one urodę Słowianek i dodają uroczego ko bardzo kobieco akcentu w każdym makijażu. Lekko zaróżowione policzki to zdecydowanie gorący trend w zimowym makijażu. Latem stawiamy przede wszystkim na produkty opalizujące i rozświetlające, jednak zimą absolutnie rządzi róż. Wiele osób boi się tego typu kosmetyków i raczej unika ich w swoim dziennym makijażu. To błąd, róż na policzkach potrafi dodać zdrowego wykończenia skórze. Na rynku dostępnych jest wiele różnych formuł, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Bestsellerowe nowości Sephora Collection

Jeden kosmetyk wiele możliwości - róż, bronzer i rozświetlacz. Używaj klasycznie lub jako cienie do powiek.

SEPHORA COLLECTION Paletka do makijażu cery Colorful - Paletka all-in-one

Paleta Colorful Face jest paletą wielofunkcyjną do makijażu cery. Zawiera 4 podstawowe produkty do makijażu, aby z łatwością uzyskać jednolitą i promienną cerę. OCIEPL swoją twarz, stosując puder brązujący i nadaj KOLORU kościom policzkowym stosując róż dostępny w odcieniu chłodnym i ciepłym. ROZŚWIETL cerę i wykończ makijaż rozświetlaczem, aby uzyskać intensywnie promienny efekt.

Poddaj się miękkości i naturalnie świetlistemu wykończeniu wypiekanych pudrów. Niesamowicie delikatny i jedwabisty w dotyku, Każdy puder z tej palety otula cerę kolorem i dodaje jej blasku bez efektu maski. Wystarczy jeden ruch pędzlem, aby uzyskać piękną pigmentację, łatwą do modelowania i blendowania. Kolor Glowy nadaje efekt świeżości oraz zdrowej cery od rana do wieczora.

Paletka z różami + puder brązujący + rozświetlacz są dostępne w 3 odmianach: jasnej, średniej i ciemnej. Każda odmiana zawiera odcienie niezbędne, aby w naturalny sposób podkreślić blask cery, za każdym razem ofiarowując nieskazitelny, delikatny i promienny makijaż, niezależnie od karnacji skóry.

