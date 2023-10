i Autor: Shutterstock makijaż

Sposoby na piękny uśmiech. Higiena jamy ustnej to podstawa

ŚMIECH TO ZDROWIE, WIĘC WARTO KORZYSTAĆ Z JEGO WŁAŚCIWOŚCI BEZ LIMITU. OD ZDROWEGO UŚMIECHU ZACZYNA SIĘ TEŻ PEWNOŚĆ SIEBIE. DLATEGO PIELĘGNUJ GO POD KAŻDĄ POSTACIĄ. MARKA ON WPROWADZA DWA NOWE WARIANTY PAST O JEDNOCZESNYM SKUTECZNYM DZIAŁANIU WYBIELAJĄCYM I ODŚWIEŻAJĄCYM ODDECH.