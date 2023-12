Spotkajmy się w te święta!

Słodki podarunek inspirowany zimą

Tegoroczna Oferta Zimowa Wawel to niebanalne połączenia, które uwodzą i zaskakują smakiem. Wawel proponuje szeroki wachlarz eleganckich propozycji prezentowych, wśród których znajdują się m.in. pyszne czekoladki inspirowane popularnymi nalewkami. Wiśniówka, wypełniona po brzegi pysznym wiśniowym kremem z subtelną alkoholową nutą, zatopiona w delikatnie gorzkiej czekoladzie Wawel. Cytrynówka o nieco kwaskowatym smaku z nutą alkoholu, zanurzona w czekoladzie Wawel oraz zupełna nowość - Pigwówka nowa nadziewana czekoladka o wytrawnym, łagodnie kwaskowym smaku z alkoholową nutą, oblana szlachetną czekoladą Wawel. Czekoladki dostępne są w subtelnym, prezentowym kartoniku w kolorze czerwonym, żółtym i pomarańczowym z zimową grafiką nawiązującą do ciepła świątecznych spotkań.

Jako słodki prezent polecają się również puszyste pianki oblane wyśmienitą czekoladą Wawel - linia Królewskie Mleczko 330 g w kilku wariantach smakowych: Waniliowym, Śmietankowym oraz nowym - Piernikowym. Łagodny piernikowy zapach idealnie wprawia w dobry nastrój w czasie wspólnych chwil w gronie najbliższych. Cała linia Królewskiego Mleczka dostępna jest w eleganckich, różowych, szkatułkowych kartonikach.

Ale w te święta nie może zabraknąć kultowych czekoladek nadziewanych z Wawelu: Malaga, Tiki Taki i Kasztanki. Tym razem słynne czekoladki są dostępne w formie bombonierek 330 g w limitowanej edycji z zimowymi nakładkami. W formie słodkiego prezentu sprawdzą się także praliny Marcepan z wysoką zawartością migdałów, zamknięte w gustownej czarno-złotej puszce o gramaturze 200 g lub Śliwka z czekoladą 180 g, pakowana w brązowy kartonik w kształcie kwiatka.

Czekolady inspirowane znanymi ciastami

Zapach słodkich świąt poczujesz także w wyjątkowych dużych tabliczkach czekolady! Wawel przygotował aż trzy ciekawe propozycje, inspirowane popularnymi ciastami: Brownie z wiśniami 275 g, czyli soczysta wiśnia połączona z mocno czekoladowym smakiem oraz tegoroczne nowości: Miodownik 275 g - miodowa nuta połączona z orzeszkami i królewskim smakiem czekolady Wawel oraz Makowiec 275 g - delikatnie słodki smak maku i rodzynek zamknięty w dużej tabliczce. Każda z propozycji idealnie oddaje smak świąt.

Wśród standardowych czekolad nadziewanych znalazły się ciekawe zimowe połączenia smakowe: Miód Malina 100 g, Migdał w Karmelu 100 g oraz nowość: Figa z makiem 90 g. Warto spróbować wszystkich smaków i podzielić się wrażeniami z bliskimi.

Słodki smak dzieciństwa

Do limitowanej zimowej edycji czekolad dużych dołączyły także wersje dedykowane najmłodszym: Czekolada Banan z Karmelem 270 g oraz Czekolada Ryż Dmuchany w Karmelu 260 g. Pierwsza z nich to pyszne połączenie płynnego karmelu z kremowym bananem w delikatnej mlecznej czekoladzie. Druga z propozycji to słodkie, rozpływające się w ustach puszyste mleczne nadzienie połączone z ryżem dmuchanym w karmelu. Obie propozycje to chwila beztroskiej przyjemności.

Zima to także cudowny zapach cytrusów. Soczyste, pełne słońca mandarynki teraz odkryjesz w puszystym mlecznym kremie, zatopionym w doskonałej czekoladzie Mandarynkowej 100 g Wawel. Kolejna słodka propozycja to Herbatnikowa czekolada nadziewana 100 g, która łączy w sobie mleczne nadzienie z zatopionymi chrupiącymi drobinkami herbatników.

W tym roku Wawel nie przestaje zaskakiwać szerokim asortymentem Oferty Zimowej. Wśród tegorocznych nowości znajdują się też słodkie zestawy dziecięce, pełne pysznych słodkości. Zestaw Krówkowy 187 g skrywa w środku czekoladę Krówkową 100 g, MINIczekoladę Krówkową 39 g i 4 pyszne pojedyncze Krówki. Całość zapakowana została w kartonik z zimową grafiką, w którego wnętrzu czeka rysowana niespodzianka! Oryginalnym pomysłem na prezent dla dzieci są puszki zabawki 100 g w kształcie trzech uroczych świątecznych zwierzaków: pingwinka, misia polarnego i renifera. W środku każdej puszki kryją się uwielbiane galaretki w czekoladzie - Mieszanka Krakowska. Słodkie puszki zabawki z pewnością przyciągają wzrok już na sklepowej półce i zapewnią mnóstwo radości. To niewątpliwy hit dla dzieci tegorocznej oferty. Kolekcja 3 postaci to świetny prezent dla każdego małego łasucha!

Świąteczne słodkości do częstowania i nie tylko…

W tegorocznej Ofercie Zimowej nie brakuje także pysznych nowości w sprzedaży na wagę. Wśród nich cukierek Czekoladowy ze słonym karmelem, czyli połączenie czekoladowego wnętrza z aromatycznym słonym karmelem i cukierek Czekoladowy z galaretką pomarańczową, o kremowym czekoladowym wnętrzu z kawałeczkami galaretki pomarańczowej - obie propozycje oblane wyśmienitą czekoladą Wawel. Do nowości wśród czekoladek nadziewanych dołączyła czekoladka Gruszka z imbirem i znana już konsumentom czekoladka Mandarynkowa. W sprzedaży będą też dostępne soczyste galaretki o pysznych owocowych smakach - kolorowa Mieszanka Choinkowa o pysznych owocowych smakach: mango, banan i kiwi w czekoladzie, które z pewnością ozdobią każdą choinkę!

Nie zabraknie również klasycznych słodkości, takich jak Michałki z Wawelu Klasyczne i Białe oraz Mieszanki Krakowskiej, które dostępne są w większych, zimowych opakowaniach o gramaturze 300 g.

Na miłośników rozgrzewającego zimowego napoju czeka Kakao Wawel ciemne z zawartością 20% tłuszczu kakaowego. To wyjątkowy produkt, o głębokim smaku, doskonały do picia, pieczenia i jako dodatek w kuchni.

Świąteczne spotkania z bliskimi i przyjaciółmi to okazja do wręczenia słodkiego podarunku i smakowania wspólnych chwil. Oferta Zimowa Wawelu gwarantuje wybór oryginalnych smaków, które pysznie uzupełnią długie wieczory i będą idealną propozycją na świąteczny prezent.

