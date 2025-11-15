Stylowo, ciepło i wygodnie. Długi zimowy płaszcz w Lidl za 99 zł!

Lidl prezentuje nową kolekcję odzieży damskiej i męskiej, idealnej na chłodne dni, łącząc styl z komfortem.

W ofercie znajdziesz pikowane płaszcze, swetry z wełną, flanelowe spodnie oraz eleganckie botki i sportową odzież termiczną.

Odkryj najnowsze trendy i funkcjonalne rozwiązania na zimę w Lidlu – sprawdź, co czeka na Ciebie w sklepach i online!

Moda damska – miękkość, ciepło i kobiecy komfort

W chłodne dni nic nie otula lepiej niż długi, pikowany płaszcz. Model Esmara w wersji maxi (40 zł taniej, za 99,99 zł[1]/szt.; także online) zachwyca prostym, ponadczasowym krojem i wodoodpornym wykończeniem BIONIC-FINISH® ECO. Dostępny w dwóch kolorach: czarnym i beżowym, sprawdzi się idealnie w drodze do pracy i na weekendowym spacerze. Dla tych, które wolą krótsze fasony, Lidl Polska przygotował wiatroszczelny pikowany płaszcz damski Esmara (40 zł taniej, za 89,99 zł/szt.; także online) – lekki, ale niezwykle ciepły, z praktycznym dwustronnym zamkiem i kieszonką na zamek po wewnętrznej stronie. Wieczory w domu to z kolei czas na miękki komfort. Sweter damski Esmara z domieszką wełny (10 zł taniej, za 44,90 zł[2]/szt.; także online) otula ciepłem i doskonale skomponuje się ze spodniami flanelowymi damskimi Esmara o wysokim stanie (49,99 zł/para; także online), które zachwycają wyjątkowo miękkim, przyjemnym w dotyku materiałem. Dla miłośniczek prostych, kobiecych fasonów idealna będzie dzianinowa sukienka damska Esmara (10 zł taniej, za 49,90 zł[3]/szt.; także online) – wygodna, ciepła i niezwykle stylowa. Na lidlowych półkach znajdziemy także skórzane botki damskie Esmara (60 zł taniej, za 89,99 zł[4]/para; także online), które dzięki elastycznym wstawkom i tkaninowej podszewce łączą elegancję z praktycznością. Na co dzień sprawdzi się także bluza o wyglądzie sztruksu Esmara (29,99 zł/szt.; także online). Warto do niej dobrać jegginsy imitujące skórę Esmara (20% taniej, za 39,99 zł[5]/para; także online) – to połączenie, które świetnie wygląda w biurze, na spacerze czy podczas weekendowego leniuchowania.

Moda męska – prostota, funkcjonalność i zimowy luz

Panowie również znajdą coś dla siebie od poniedziałku, 17 listopada! Pikowana kurtka termoaktywna męska Esmara Men (40 zł taniej, za 89,99 zł[6]/szt.; także online) to idealny wybór na zimowe poranki – lekka, wiatroszczelna i odporna na wilgoć dzięki BIONIC-FINISH® ECO. Na chłodniejsze dni świetnie sprawdzi się flanelowa koszula męska Esmara Men (34,99 zł/szt.; także online), która w połączeniu ze spodniami cargo męskimi z bawełną Esmara Men (20 zł taniej, za 49,90 zł[7]/para; także online) tworzy swobodny, ale dopracowany look w stylu „casual outdoor”. Dla tych, którzy wolą bardziej klasyczny zestaw, sieć przygotowała jeansy męskie z bawełną, slim fit Esmara Men (10 zł taniej, za 49,90 zł[8]/para; także online) i dzianinowy sweter męski Esmara Men (44,99 zł/szt.; także online). A kiedy nadchodzi weekend – czas na pełen relaks. Dresowy komplet (bluza męska lub spodnie dresowe) Esmara Men z miękkiej dzianiny (44,99 zł/szt./para; także online) zapewni maksymalny komfort w domowym zaciszu – idealny na leniwe poranki z kubkiem kawy w dłoni.

CRIVIT – aktywnie i z energią, nawet zimą

Gdy temperatura spada, a ulice pustoszeją, marka Lidl Polska wraz z CRIVIT przypominają, że ruch to najlepszy sposób na rozgrzewkę! Od czwartku, 20 listopada, w sklepach stacjonarnych, jak i online na lidl.pl, pojawi się kolekcja termiczna dla kobiet i mężczyzn – idealna do biegania, na spacery i zimowe treningi. Kurtka termiczna męska CRIVIT (10 zł taniej, za 49,90 zł[9]/szt.; także online) i spodnie termiczne męskie CRIVIT (39,99 zł) z technologią BIONIC-FINISH® ECO chronią przed chłodem i wilgocią, a przy tym pozwalają skórze oddychać. Dla kobiet sieć przygotowała koszulkę termiczną damską CRIVIT (34,99 zł/szt.; także online) z mankietem z otworem na kciuk i legginsy termiczne damskie CRIVIT (34,99 zł/para), które zapewniają pełną swobodę ruchów i przyjemne ciepło podczas aktywności. W ofercie znajdziemy także skarpetki sportowe damskie lub męskie CRIVIT (7,49 zł[10]/para; dostępne w dwupaku; także online) – szybkoschnące, odprowadzające wilgoć i przyjemne w dotyku, stworzone z myślą o każdym kroku, nawet w chłodne dni.

i Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Lidl kolekcja