Stylowo, ciepło i wygodnie. Długi zimowy płaszcz w Lidl za 99 zł!

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2025-11-15 7:48

Listopad to idealny moment na odświeżenie garderoby przed zimą. Od poniedziałku, 17 listopada, w Lidlu i na lidl.pl znajdziesz nową kolekcję, która łączy ciepło, wygodę i modny, miejski styl.

Nowa kuchnia z Lidla

i

Autor: Shutterstock Zewnętrzny widok na sklep Lidl z szarym, nowoczesnym budynkiem i dużym żółto-niebieskim logo. Przed wejściem widoczne wózki zakupowe, szklane drzwi wejściowe, zapraszające klientów do skorzystania z najnowszych promocji na sprzęt kuchenny i ekspresy do kawy, o których można przeczytać na Super Biznes.
  • Lidl prezentuje nową kolekcję odzieży damskiej i męskiej, idealnej na chłodne dni, łącząc styl z komfortem.
  • W ofercie znajdziesz pikowane płaszcze, swetry z wełną, flanelowe spodnie oraz eleganckie botki i sportową odzież termiczną.
  • Odkryj najnowsze trendy i funkcjonalne rozwiązania na zimę w Lidlu – sprawdź, co czeka na Ciebie w sklepach i online!

Moda damska – miękkość, ciepło i kobiecy komfort

W chłodne dni nic nie otula lepiej niż długi, pikowany płaszcz. Model Esmara w wersji maxi (40 zł taniej, za 99,99 zł[1]/szt.; także online) zachwyca prostym, ponadczasowym krojem i wodoodpornym wykończeniem BIONIC-FINISH® ECO. Dostępny w dwóch kolorach: czarnym i beżowym, sprawdzi się idealnie w drodze do pracy i na weekendowym spacerze. Dla tych, które wolą krótsze fasony, Lidl Polska przygotował wiatroszczelny pikowany płaszcz damski Esmara (40 zł taniej, za 89,99 zł/szt.; także online) – lekki, ale niezwykle ciepły, z praktycznym dwustronnym zamkiem i kieszonką na zamek po wewnętrznej stronie. Wieczory w domu to z kolei czas na miękki komfort. Sweter damski Esmara z domieszką wełny (10 zł taniej, za 44,90 zł[2]/szt.; także online) otula ciepłem i doskonale skomponuje się ze spodniami flanelowymi damskimi Esmara o wysokim stanie (49,99 zł/para; także online), które zachwycają wyjątkowo miękkim, przyjemnym w dotyku materiałem. Dla miłośniczek prostych, kobiecych fasonów idealna będzie dzianinowa sukienka damska Esmara (10 zł taniej, za 49,90 zł[3]/szt.; także online) – wygodna, ciepła i niezwykle stylowa. Na lidlowych półkach znajdziemy także skórzane botki damskie Esmara (60 zł taniej, za 89,99 zł[4]/para; także online), które dzięki elastycznym wstawkom i tkaninowej podszewce łączą elegancję z praktycznością. Na co dzień sprawdzi się także bluza o wyglądzie sztruksu Esmara (29,99 zł/szt.; także online). Warto do niej dobrać jegginsy imitujące skórę Esmara (20% taniej, za 39,99 zł[5]/para; także online) – to połączenie, które świetnie wygląda w biurze, na spacerze czy podczas weekendowego leniuchowania.

Moda męska – prostota, funkcjonalność i zimowy luz

Panowie również znajdą coś dla siebie od poniedziałku, 17 listopada! Pikowana kurtka termoaktywna męska Esmara Men (40 zł taniej, za 89,99 zł[6]/szt.; także online) to idealny wybór na zimowe poranki – lekka, wiatroszczelna i odporna na wilgoć dzięki BIONIC-FINISH® ECO. Na chłodniejsze dni świetnie sprawdzi się flanelowa koszula męska Esmara Men (34,99 zł/szt.; także online), która w połączeniu ze spodniami cargo męskimi z bawełną Esmara Men (20 zł taniej, za 49,90 zł[7]/para; także online) tworzy swobodny, ale dopracowany look w stylu „casual outdoor”. Dla tych, którzy wolą bardziej klasyczny zestaw, sieć przygotowała jeansy męskie z bawełną, slim fit Esmara Men (10 zł taniej, za 49,90 zł[8]/para; także online) i dzianinowy sweter męski Esmara Men (44,99 zł/szt.; także online). A kiedy nadchodzi weekend – czas na pełen relaks. Dresowy komplet (bluza męska lub spodnie dresowe) Esmara Men z miękkiej dzianiny (44,99 zł/szt./para; także online) zapewni maksymalny komfort w domowym zaciszu – idealny na leniwe poranki z kubkiem kawy w dłoni.

CRIVIT – aktywnie i z energią, nawet zimą

Gdy temperatura spada, a ulice pustoszeją, marka Lidl Polska wraz z CRIVIT przypominają, że ruch to najlepszy sposób na rozgrzewkę! Od czwartku, 20 listopada, w sklepach stacjonarnych, jak i online na lidl.pl, pojawi się kolekcja termiczna dla kobiet i mężczyzn – idealna do biegania, na spacery i zimowe treningi. Kurtka termiczna męska CRIVIT (10 zł taniej, za 49,90 zł[9]/szt.; także online) i spodnie termiczne męskie CRIVIT (39,99 zł) z technologią BIONIC-FINISH® ECO chronią przed chłodem i wilgocią, a przy tym pozwalają skórze oddychać. Dla kobiet sieć przygotowała koszulkę termiczną damską CRIVIT (34,99 zł/szt.; także online) z mankietem z otworem na kciuk i legginsy termiczne damskie CRIVIT (34,99 zł/para), które zapewniają pełną swobodę ruchów i przyjemne ciepło podczas aktywności. W ofercie znajdziemy także skarpetki sportowe damskie lub męskie CRIVIT (7,49 zł[10]/para; dostępne w dwupaku; także online) – szybkoschnące, odprowadzające wilgoć i przyjemne w dotyku, stworzone z myślą o każdym kroku, nawet w chłodne dni.

Polecany artykuł:

To zakazany model płaszcza dla kobiet po 50-tce. Krój, który odejmuje elegancji…
Lidl kolekcja

i

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Lidl kolekcja
Super Express Google News
Jak uratować zmechacony płaszcz zimowy?
9 zdjęć
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PŁASZCZ
LIDL