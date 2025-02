Suche i popękane skórki wokół paznokci – jak poradzić sobie z tym problemem?

To najpiękniejsze róże do policzków na rynku. Dodają rumieńców i nie podkreślają zmarszczek

Wyjątkowa kolekcja od znanej marki kosmetycznej już w Sephorze! Kochana przez Polki marka z rewelacyjną linią do włosów

Przesuszone, zadzierające się skórki – co jest tego przyczyną?

Skórki wokół paznokci są delikatne i cienkie, dodatkowo pozbawione są gruczołów łojowych, co sprawia, że bardzo łatwo tracą nawilżenie, nawet gdy dostarczamy je w aplikowanych na dłonie kosmetykach. Dodajmy do tego działanie czynników zewnętrznych – wpływ suchego, zimnego powietrza, częste mycie rąk, stosowanie środków czystości czy kontakt z detergentami, które dodatkowo doprowadzają do wysuszenia skórek wokół paznokci, ich nadmiernego rogowacenia i pękania. Przyczyną pękających skórek i tworzenia się „zadziorów” mogą być także:

niewłaściwie wykonany manicure

zbyt częste wycinanie skórek

obgryzanie skórek i paznokci.

Zła kondycja skórek może wynikać także z niedoboru cennych mikroelementów i witamin, w szczególności A, E i witamin z grupy B. Ich brak powoduje przesuszenie i pękanie skórek oraz osłabienie paznokci – stają się łamliwe i kruche, a na ich powierzchni mogą pojawić się prążki.

Skórki wokół paznokci - jak o nie prawidłowo dbać?

Jeśli do tej pory skupiałaś się jedynie na skórze samych dłoni, czas by poświęcić więcej uwagi skórkom wokół paznokci. Jak o nie dbać? Podobnie jak o dłonie!

Regularnie wcieraj krem lub serum do rąk – nie zapominając o skórkach wokół paznokci

Stosuj delikatne, nawilżająco-natłuszczające peelingi do rąk – pomogą w walce ze zrogowaceniami i zniweluje szorstkość.

Przynajmniej raz w tygodniu zastosuj głęboko regenerującą maskę do rąk –zlikwidują szorstkość, zmiękczą i poprawią elastyczność skórę.

Wcieraj w skórki naturalne oleje lub specjalistyczne maści do skórek o silnym działaniu regenerującym, w ich składzie znajdziesz m.in. witaminę A i E.

Złuszczająco-natłuszczający peeling do dłoni SHEHAND, cena: ok. 25 zł/75g

Ten kremowy peeling do skóry dłoni delikatnie złuszcza martwy naskórek, redukuje szorstkość skóry i poprawia jej elastyczność. Po wykonaniu peelingu warto go pozostawić na kilka minut na skórze – bogata w lipidy formuła dostarczy odnowionemu naskórkowi pierwszych dobroczynnych składników aktywnych. W składzie kryją się: ceramidy, masło shea, masło capacu, olej z babassu, olej ze słodkich migdałów, oliwa z oliwek, olej sojowy, mocznik i witamina E oraz olej parafinowy, wazelina i gliceryna.

i Autor: materiały prasowe SHEHAND

Intensywnie nawilżający krem do dłoni, paznokci i skórek, SHEHAND, cena: ok. 17 zł/50 ml

Skutecznie redukuje uczucie napięcia i szorstkość. Zawarte w nim masło shea, olej kokosowy oraz ekstrakt z czerwonych alg odżywiają, regenerują i wzmacniają płaszcz ochronny naskórka. Wyciąg z trawy tygrysiej zwiększa elastyczność skóry, wpływa regenerująco na płytkę paznokcia oraz kojąco na skórki wokół niego, a dzięki obecności komórek macierzystych z kwiatu Magnolii Sieboldii krem spowalnia procesy starzenia. Jest idealny do codziennej pielęgnacji!

i Autor: materiały prasowe SHEHAND

BODY.lab Olejkowe serum rewitalizujące do przesuszonej skóry, MIYA Cosmetics, cena: ok. 43 zł/200 ml

To wyjątkowe serum zawiera aż 7 olejków roślinnych: ze słodkich migdałów, arganowy, kokosowy, makadamia, z awokado, ryżowy oraz z nasion słonecznika i witaminę E. Ten wyjątkowy koktajl ekspresowo nawilża, wygładza, redukuje szorstkość, intensywnie regeneruje oraz wzmacnia barierę hydrolipidową, chroniąc skórę przed działaniem czynników zewnętrznych i pękaniem. Dodatkowa zaleta – serum jest wyjątkowo wydajne, opakowanie starcza na długo!