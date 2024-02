Super-Pharm otwiera całkowicie nowe sklepy. W sklepie będzie salon fryzjerski

Skin & Beauty by Super-Pharm to koncept, jakiego na polskim rynku jeszcze nie było. Sieć stawia na nowy kierunek rozwoju, który ma na celu umocnienie pozycji eksperta health & beauty. Odwiedzający, oprócz wyjątkowych doświadczeń zakupowych, otrzymają wsparcie profesjonalistów oraz możliwość skorzystania z usług fryzjerskich, a także profesjonalnego doradztwa.

Nowatorski format powstawał przez wiele miesięcy i został przemyślany w najmniejszych szczegółach – od projektu wnętrz, przez dobór asortymentu i zagwarantowanie swoim klientom eksperckiego wsparcia.

„Koncept, który stworzyliśmy nie tylko odpowiada najbardziej wyrafinowanym potrzebom wymagających klientów, ale jest również jednym z najnowocześniejszych w Europie. Pracując nad jego koncepcją, odwiedziliśmy najlepsze sklepy rekomendowane przez naszych partnerów handlowych w stolicach europejskich, jak również najbardziej wysublimowane koncepty w USA. Z czystym sumieniem, choć oczywiście subiektywnie, mogę powiedzieć - Skin&Beauty by Super-Pharm jest wyjątkowym, najlepszym i najnowocześniejszym formatem na europejskim rynku” - mówi Monika Kolaszyńska, prezes Super-Pharm Poland.

W Skin & Beauty by Super-Pharm dostępne będą znane i lubiane marki, które od dawna dostępne są w sieci Super-Pharm (m.in. dermokosmetyki, pielęgnacja, szeroki asortyment produktów do włosów), a także marki luksusowe i selektywne czy produkty z kategorii sexual wellness. Koncept podzielony jest na strefy w kształcie okręgów, a jego sercem jest strefa dermokosmetyków i badania skóry. Zupełną nowością będzie również profesjonalna strefa Hair Care z najlepszymi markami fryzjerskimi oraz trychologicznymi.

Wyjątkowy format stworzony przez Super-Pharm to więcej niż sklep – to miejsce, w którym możemy zdiagnozować swoją skórę, profesjonalnie dobrać kosmetyki, a na koniec wyjść z… nową fryzurą lub nowym kolorem włosów.

„Koncept architektoniczny opiera się na okręgach, a każdy z nich to inny „świat”, odpowiadający na potrzeby naszych klientów. W Skin&Beauty by Super-Pharm mamy świat dermokosmetyków i badania kondycji skóry, make-up’u, koloryzacji i stylizacji włosów, a także wyodrębnioną strefę body & spa, kategorię sensual wellness czy kosmetyków dla mężczyzn. To czego nie ma w naszych tradycyjnych sklepach, a pojawi się w Skin&Beauty by Super-Pharm, to strefa brandów selektywnych. I to kolejna przewaga tego miejsca. Jest więc inaczej niż wszędzie. I na tym właśnie nam zależało – zapowiada Monika Kolaszyńska, prezes Super-Pharm Poland.

W Warszawie otwarto już pierwszą lokalizację w Sadyba Best Mall, a za chwilę wystartuje kolejny beauty concept store w warszawskiej Elektrowni Powiśle. Sieć zapowiedziała otwarcie w tym roku jeszcze jednej lokalizacji – w Poznaniu.

Warto także wspomnieć, że na Klientów będą czekać liczne promocje i akcje specjalne. W Skin & Beauty by Super-Pharm będą mogli korzystać także z aplikacji KLUBU i wszystkich benefitów jakie oferuje program lojalnościowy. Więcej informacji można znaleźć na Instagramie @skinandbeauty_by_superpharm.

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm

