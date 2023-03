Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Higieniczna oferta Super-Pharm

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej obchodzimy w tym roku po raz piętnasty. Inicjatorem wpisania tego dnia do kalendarza była Światowa Federacja Dentystyczna FDI (World Dental Federation). Aktualnie obchodzony jest w ponad 100 krajach, a jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi na problemy stomatologiczne, propagowanie profilaktyki i edukacja w zakresie higieny jamy ustnej.

Obecnie rynek artykułów do codziennej higieny jamy ustnej oferuje produkty odpowiadające na wszystkie potrzeby, co daje możliwość indywidualnego doboru pielęgnacji. Dzięki nim mycie zębów staje się prawdziwym rytuałem, który może sprawić, że zaczniesz uśmiechać się szerzej, częściej i piękniej!

SZCZOTECZKA NA MIARĘ POTRZEB

Tradycyjna, soniczna, a może elektryczna? Z miękkim czy z twardym włosiem? Wybór szczoteczki może być wyzwaniem. Jeśli masz problemy z nadwrażliwością zębów i dziąseł, postaw na te z miękkich włókien. Twarde zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego i dokładnie doczyszczają zęby – świetnie sprawdzają się u palaczy. Szczoteczka ze średnim włosiem uznawana jest za najbardziej uniwersalną i odpowiednią dla osób, które nie mają problemów z zębami. Manualne szczoteczki wygrywają ceną, a ich producenci cały czas je udoskonalają. Elektryczne szczoteczki nie mają sobie równych, jeśli chodzi o ilość ruchów. Ich okrągłe główki idealnie przylegają do zębów i dokładnie usuwają osad i resztki pokarmu. Szczoteczka elektryczna Oral-B iO4 posiada aż 4 tryby, umożliwiające spersonalizowane tryby: codziennego czyszczenia, wybielania, delikatnego czyszczenia, a także superdelikatnego czyszczenia. Inteligentny czujnik siły nacisku pomaga zapobiegać zbyt intensywnemu, co pozwala lepiej chronić dziąsła.

PASTA I BASTA!

Idealna pasta? To taka, która będzie odpowiadała indywidualnych preferencjom i pomagała zwalczyć ewentualne dolegliwości. W drogeriach Super-Pharm znajdziemy pasty o działaniu przeciwbakteryjnym, zapobiegające próchnicy, pasty dedykowane osobom z wrażliwymi dziąsłami i nadwrażliwością zębów oraz pasty bez fluoru. Dużą popularnością cieszą się też marki Marvis, które są dostępne w wielu zaskakujących smakach. Nie da się też przejść obojętnie obok wybielających past Curaprox Be You. Każda z nich ma w składzie naturalne składniki i esencje ziołowe pomagające utrzymać zdrowie jamy ustnej. W zależności od rodzaju znajdziemy w nich nuty m.in. arbuza, brzoskwini i moreli, grejpfruta i bergamotki, ginu z tonikiem, jeżyny i lukrecji.

CO (W)PŁYNIE NA UŚMIECH?

Płyn do płukania jamy ustnej to produkt uzupełniający codzienną higienę. Warto stosować go po każdym szczotkowaniu zębów. Działają antybakteryjnie, wzmacniają szkliwo, zapobiegają powstawaniu próchnicy, osadzaniu kamienia nazębnego, zapewniają poczucie świeżości. W drogeriach Super-Pharm znajdziesz płyny o wielowymiarowym działaniu, takie jak np. płyn do płukania jamy ustnej Eludril White, który chroni przed przebarwieniami i wybiela, ale też wzmacnia zęby czy Konopny płyn do płukania jamy ustnej BIO MADENT, którego formuła opiera się w 97% na składnikach pochodzenia naturalnego.

PROSTA SPRAWA

Aparat ortodontyczny przybliża nasz uśmiech do ideału. Leczenie ortodontyczne zazwyczaj trwa wiele miesięcy, bywa też uciążliwe, ponieważ podczas noszenia aparatu trzeba przestrzegać wielu zasad. Coraz więcej marek proponuje produkty przeznaczone dla osób w trakcie terapii ortodontycznej. Wosk GUM ORTHO chroni tkanki błony śluzowej jamy ustnej przed zmianami chorobowymi i łagodzi podrażnienia wywołane przez aparaty ortodontyczne. Wystarczy nałożyć wstępnie pocięte kawałki wosku i delikatnie dociskać je do drutów lub zamków, które drażnią jamę ustną. Wosk ma za zadanie działać jak bariera ochronna zwiększająca poziom komfortu. Wśród preparatów dla osób noszących aparaty możemy znaleźć też płyny do płukania, np. Listerine Clean&Fresh, który dzięki zawartości olejków eterycznych i fluorku poprawia codzienną higienę jamy ustnej.

MYJ ŚWIADOMIE!

W trosce o środowisko naturalne producenci artykułów do jamy ustanej zwracają uwagę na aspekt ekologiczny. Szczoteczki JORDAN Change mają wymienne główki, a ich plastikowa rączka w 100% pochodzi z plastiku z recyklingu - to oszczędność aż 82% plastiku w porównaniu do konwencjonalnej szczoteczki manualnej. Ekologiczne jest też ich opakowanie z papieru pochodzącego z makulatury. W marce własnej Super-Pharm nowością są ekologiczne szczoteczki do zębów Life Dental Pure. Ich uchwyt został wykonany z PLA (poliaktydu), który jest materiałem: w pełni biodegradowalnym, wytwarzanym z kukurydzy lub innych roślin, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska niż plastik produkowany z ropy naftowej i rozkładający się w ciągu kilku miesięcy. Szczoteczki nie zawierają też szkodliwych substancji chemicznych, takich jak BPA. Pasta do zębów Elgydium Bio redukuje nadwrażliwość zębów, jednocześnie jej formuła i opakowanie powstały w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Wyróżnia ją elastyczne i nadające się do recyklingu opakowanie, które zużywa o 69% mniej CO2 i o 85% mniej wody niż standardowa tuba pasty do zębów podczas produkcji i transportu.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU…

O higienę jamy ustnej należy dbać od pierwszych dni życia. Na początku wystarczy gaza lub pieluszka zwilżona ciepłą, przegotowaną wodą. W okresie ząbkowania idealnie sprawdzą się specjalne silikonowe nakładki na palec, z których pomocą rodzic z łatwością umyje dziąsła, a jednocześnie wykona masaż łagodzący dolegliwości towarzyszące przebijaniu się zębów. Wraz z pierwszym ząbkiem możemy wybrać odpowiednią do wieku dziecka tradycyjną szczoteczkę. Ważne, by w dzieciach od najmłodszych lat zaszczepić nawyk mycia zębów. Pomocne w tym będą produkty dedykowane maluchom. Zwracajmy też uwagę na skład produktów. Jack`N`Jill Organiczna Truskawka i Xylitol to naturalna i organiczna pasta do zębów dla dzieci o niepowtarzalnym truskawkowym smaku. W jej składzie jest ksylitol, który redukuje płytkę nazębną, pomaga utrzymać mineralizację zębów i dodatkowo powoduje zmniejszenie odpowiedzi glikemicznej po posiłku. Szczoteczka do czyszczenia zębów mlecznych powinna mieć miękkie włókna - np. Life Dental Kids Soft, która posiada też specjalnie wyprofilowaną rączkę łatwo utrzymującą się w dziecięcej dłoni.

W drogeriach Super-Pharm Światowy Dzień Jamy ustnej będzie obchodzony do końca miesiąca. Z tej okazji Super-Pharm stworzyło przestrzeń zarówno w gazetce promocyjnej, w którym znajdziemy wiele promocji na artykuły do higieny jamy ustnej, jak i w samych drogeriach, by podkreślić wydarzenie.

