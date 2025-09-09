Szaleństwo cenowe w Dino! Dzisiaj ostatnia szansa, aby kupić uwielbiany krem do twarzy za 17 zł. "Nigdzie się bez niego nie ruszam"

Katarzyna Kustra
2025-09-09 6:30

Dziś ostatni dzień promocji w Dino na kultowy krem do twarzy. Za duże opakowanie kosmetyku o pojemności 300 ml zapłacisz jedynie 17 złotych. Kobiety oszalały na punkcie tego kremu nawilżającego i z pewnością wiele z nich ucieszy się z faktu, że teraz w Dino można go dostać nawet 30 procent taniej niż w innych sklepach. "Nigdzie się bez niego nie ruszam" - piszą o kremie panie.

Krem nawilżający z Dino

i

Autor: Wygenerowane przez AI Krem nawilżający z Dino
  • W Dino trwa promocja na kultowy krem Nivea Soft 300 ml, który kosztuje zaledwie 17,99 zł.
  • To intensywnie nawilżający krem do twarzy i ciała, ceniony za lekką formułę i skuteczne działanie.
  • Pospiesz się – dzisiaj jest ostatni dzień, aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty!

Promocje w Dino. Dzisiaj ostatnia szansa, aby kupić uwielbiany krem do twarzy za 17 zł

Przeglądając gazetkę z promocjami w Dino można natrafić na wyjątkową okazję obok której z pewnością wiele kobiet oraz mężczyzn nie przejdzie obojętnie. Kultowy i uwielbiany krem nawilżający do twarzy oraz ciała Nivea kosztuje teraz jedynie 17,99 zł. Tylko tyle zapłacisz za duże opakowanie kosmetyku o pojemności 300 ml. Jednak pamiętaj, że to ostatnia szansa na kupienie kultowego kremu Nivea Soft w tak niskiej cenie, gdyż promocja w Dino kończy się już dziś, więc masz czas do końca dnia. 

Krem Nivea w gazetce promocyjnej Dino

Krem Nivea Soft Intensywnie nawilżający na dzień i noc znalazł się nawet w gazetce promocyjnej Dino obowiązującej od 3 do 9 września 2025 roku. Ten kosmetyk zyskał już miano kultowego i jest jednym z najczęściej wybieranych kremów do twarzy i ciała przez Polaków. Nivea Soft to lekka formuła, która natychmiast się wchłania, zapewniając skórze wyjątkową gładkość, miękkość i uczucie odświeżenia. Zawarty w nim olejek jojoba głęboko nawilża, a witamina E chroni naturalną barierę ochronną skóry. Idealny dla każdego typu cery, ten krem o delikatnym zapachu sprawi, że Twoja twarz będzie wyglądać zdrowo i promiennie, a skóra będzie optymalnie nawilżona i zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. Co więcej, Nivea Soft jest znany ze swojej delikatności i braku właściwości uczulających, co czyni go ulubieńcem wielu osób.

Uwielbiany krem Nivea Soft ma wiele pozytywnych opinii w sieci

Z pewnością o popularności kremu Nivea Soft świadczą tysiące pozytywnych opinii zamieszczonych na jego temat w sieci. 

  • "Miałam bardzo suchą skórę twarzy. Po kremie Nivea Soft skóra mi się wygładziła, rzadko mam z nią problemy, jest nawilżona i mam wrażenie że wyglądam młodziej"
  • "Bardzo dobry krem. Przy tym tani a jest naprawdę bardzo skuteczny. Polecam w każdym wieku."
  • "Najlepszy krem, jakiego używam"

- piszą użytkownicy o kremie.

KREM DO TWARZY
DINO PROMOCJE