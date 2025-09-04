Twoja skóra pod oczami Ci za to podziekuje! Wszystko, co musisz wiedzieć

Dlaczego skóra pod oczami jest tak wyjątkowa?

Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, jest bardzo cienka. Dodatkowo zawiera mniej gruczołów łojowych, co czyni ją bardziej skłonną do przesuszenia. Pod skórą znajduje się gęsta sieć naczyń krwionośnych, które mogą prześwitywać, tworząc widoczne cienie. Okolica ta jest również nieustannie w ruchu - mrugamy oczami tysiące razy dziennie, co przyczynia się do powstawania drobnych linii i zmarszczek mimicznych.

Kluczowe kroki w pielęgnacji skóry pod oczami:

Delikatne oczyszczanie: Demakijaż oczu powinien być przeprowadzany niezwykle delikatnie. Unikaj mocnego pocierania i naciągania skóry. Używaj łagodnych płynów micelarnych lub specjalnych preparatów do demakijażu oczu, które nie wymagają intensywnego tarcia. Nasącz wacik produktem i przytrzymaj przez chwilę na powiece, aby rozpuścić makijaż, a następnie delikatnie zetrzyj go w kierunku rzęs.

Nawilżanie to podstawa: Skóra pod oczami potrzebuje intensywnego nawilżenia. Wybieraj lekkie kremy lub żele pod oczy, które są specjalnie opracowane dla tej delikatnej okolicy. Szukaj składników takich jak kwas hialuronowy, gliceryna, ceramidy czy naturalne oleje roślinne (np. jojoba, arganowy). Krem nakładaj opuszkami palców, delikatnie wklepując go w skórę wokół oczu – od wewnętrznego kącika na zewnątrz, wzdłuż dolnej powieki i łuku brwiowego. Unikaj nakładania kremu zbyt blisko linii rzęs, aby nie dostał się do oka.

Ochrona przeciwsłoneczna: Promieniowanie UV jest jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry, również tej pod oczami. Dlatego codziennie rano aplikuj krem z filtrem SPF na całą twarz, nie zapominając o okolicach oczu (wybieraj formuły przeznaczone do twarzy, które są łagodniejsze). Dodatkowo warto nosić okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, które zapewnią dodatkową ochronę przed szkodliwym promieniowaniem oraz zmniejszą potrzebę mrużenia oczu, co przyczynia się do powstawania zmarszczek mimicznych.

Redukcja cieni i opuchlizny: Jeśli borykasz się z cieniami lub opuchlizną pod oczami, możesz sięgnąć po specjalistyczne produkty zawierające składniki aktywne takie jak kofeina, witamina K, wyciąg z arniki czy świetlika lekarskiego. Delikatny masaż okolic oczu podczas aplikacji kremu również może pomóc w poprawie mikrokrążenia i zmniejszeniu obrzęków. Możesz także wypróbować chłodzące kompresy (np. z plasterków ogórka lub schłodzonych torebek herbaty rumiankowej), które działają kojąco i zmniejszają opuchliznę.

Kosmetyk, który odmieni Twoją pielęgnację wokół oczu

Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Firming Eye Serum

Dodaj sobie energii z Everything Eye Serum. Nowe Pro-Collagen Peptide Firming Eye Serum zawiera 4 peptydy ukierunkowane na okolice oczu, które zmniejszają opuchliznę, liftingują i wygładzają. Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Firming Eye Gel Serum to klinicznie sprawdzony żel pod oczy i chłodzące narzędzie wzbogacone 4 peptydami ukierunkowanymi na okolice oczu, które widocznie unoszą powieki, wygładzają drobne zmarszczki, redukują opuchliznę i nawilżają.

Korzyści:

Zwalcza oznaki starzenia i zmęczenia, odsłaniając odświeżone, młodsze oczy

Zmniejsza opuchliznę oczu po kontakcie z chłodzącym aplikatorem

Przygotowuje oczy do aplikacji korektora i makijażu.

i Autor: Paula's Choice/ Materiały prasowe

