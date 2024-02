Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą, ale mają zegarki. Wyraź siebie poprzez czasomierz

Fryzjer alert: ta fryzura dla kobiet po 60-tce odchodzi do lamusa. Wiele pań wciąż ją nosi, choć postarza nawet o 10 lat. To najgorsza fryzura dla kobiet po 60-tce

Ludzie urodzeni pod znakiem smoka cechują się charyzmą, inteligencją i pewnością siebie. Swatch wierzy, że cząstka smoczej natury drzemie w każdym z nas, co stało się inspiracją do stworzenia nowej kolekcji. Jeżeli poszukujesz idealnego prezentu lub akcesoriów na świąteczną imprezę, z pewnością znajdziesz odpowiedni zegarek Swatch, który pozwoli jego właścicielowi uwolnić wewnętrznego smoka. Przy tak szerokiej gamie wzorów do wyboru, być może zechcesz zgromadzić wszystkie z nich! Świętowanie rozpoczyna się 10 lutego, a pełna kolekcja Rok Smoka jest już dostępna dostępna w sklepach Swatch na całym świecie.

DRAGON IN CLOUD BIG BOLD to kolekcja inspirowana odważnymi pomysłami - idealna propozycja dla pewnych siebie osobowości, która wyraża ich drapieżność! Ten BIG BOLD posiadający kopertę i szkło z materiałów bio być może lata z głową w chmurach, lecz stanowi idealne połączenie stylu i symboliki. Kolorystyka tego wyjątkowego modelu w dużym rozmiarze kojarzy się zczystością i doskonałością.

DRAGON IN WIND PAY!

Jako sztandarowy model Swatch będący wyrazem klasycznego stylu, NEW GENT jest wystarczająco cienki, by zmieścić się pod mankietem, lecz dostatecznie duży, by przyciągać spojrzenia. To doskonały wybór na imprezę. Czarna koperta i pasek podkreślają ogniste barwy grafiki z motywem smoka. Szkło i koperta są wykonane z materiału bio, , a zegarek z funkcjąSwatchPAY!, sprawia, że bezpieczne płatności stają się wyrazem dobrego stylu.

i Autor: materiały prasowe Swatch

