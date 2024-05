Ta suszarka nie niszczy włosów i dba o skórę głowy. Nowe technologie podbijają świat beauty

James Dyson zaprezentował suszarkę Supersonic Nural™ - najbardziej zaawansowaną suszarką do włosów na rynku. Urządzenie zostało wyposażone w innowacyjną technologię czujników Nural™.

„Suszarka Supersonic Nural™ wyposażona jest w czujnik temperatury, który rozpoznaje użytkownika i redukuje ciepło w miarę zbliżania się do włosów, przeciwdziałając termicznemu uszkodzeniu zarówno skóry głowy, jak i włosów. Innowacyjność oparta jest wyłącznie na inwestowaniu w obszar badawczo-rozwojowy. Nasza obsesja na punkcie prawdziwego zrozumienia źródła problemu trwa nadal, ponieważ budujemy jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów zajmujących się włosami na świecie". - James Dyson, założyciel i główny inżynier.

Najnowsze urządzenie do stylizacji włosów firmy Dyson jest wyposażone w nowy system ochrony skóry głowy, który wykorzystuje sieć czujników Nural™. Temperatura i natężenie strumienia powietrza zmniejszają się automatycznie w trakcie zbliżania do głowy, chroniąc skórę przed uszkodzeniami. Czujniki poprawiają również komfort stylizowania, zwiększają blask włosów i przeciwdziałają termicznemu niszczeniu włosów pod wpływem wysokich temperatur.

Nowe i ulepszone końcówki, dostosowane do wszystkich rodzajów włosów, wyposażone są w funkcję rozpoznawania. Suszarka uczy się preferencji użytkownika, a to ułatwia szybkie i zdrowe suszenie bez nadmiernej temperatury.

Czujniki Nural™ o zwiększonej inteligencji

Nowe czujniki Nural™ firmy Dyson, które aktywują tryb ochrony skóry głowy, wyposażone są w funkcje uczenia się końcówek i wykrywania trybu pauzy - wszystkie zaimplementowane funkcje ułatwiają modelowanie fryzur.

Tryb ochrony skóry głowy chroni skórę: w tym trybie temperatura jest automatycznie redukowana do 55°C. Jest to optymalna temperatura dla zapewnienia komfortu skóry głowy i szybkości suszenia, gdy suszarka zbliża się do włosów i skóry głowy. Czujnik pomiaru odległości emituje niewidzialną wiązkę podczerwieni mierzącą odległość między urządzeniem, a włosami.

Podświetlane kapsułki zmieniają kolor, wskazując na ustawioną temperaturę: w trybie ochrony skóry głowy, automatycznie zmienia się kolor światełka LED z chłodnego niebieskiego lub żółtego (niska temperatura) na pomarańczowy (średnia temperatura) i czerwony (wysoka temperatura), w zależności od odległości urządzenia od głowy.

Funkcja rozróżnia końcówki i zapamiętuje preferencje stylizacji: dzięki temu rozwiązaniu suszarka dostosowuje się do trybu stylizacji użytkownika. Urządzenie zapamiętuje ostatnio używane ustawienia temperatury i prędkości strumienia powietrza dla każdej końcówki stylizacyjnej i aplikuje je automatycznie przy następnym użyciu.

Funkcja wykrywania przerwy ułatwiają suszenie: suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural™ jest wyposażona również w akcelerometr wykrywający ruch. Grzałka suszarki jest automatycznie wyłączana i włączana, gdy użytkownik przechodzi między kolejnymi etapami stylizacji. W ten sposób zmniejsza się przepływ powietrza oraz obniża się poziom hałasu.

"Z naszych badań dotyczących włosów wiemy, że istnieje związek między jakością włosów, a zdrową skórą głowy. Tkanka skórna składa się z różnych warstw, przy czym ta zewnętrzna służy jako bariera przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku uszkodzenia naskórka może dojść do utraty wilgotności, co jest kluczowym aspektem, dla którego opracowaliśmy funkcję trybu ochrony skóry głowy. Dzięki temu rozwiązaniu skóra głowy pozostaje nawilżona, a suszenie jest łagodniejsze.” - Shawn Lim, Kierownik Badań, Dyson

Końcówki i akcesoria

Nowy dyfuzor Wave+Curl został zaprojektowany z myślą o stylizacji fal, loków i kręconych włosów. Rozwiązanie to pozwala definiować i kształtować naturalne wzory włosów w dwóch trybach. W trybie Dome duża końcówka w kształcie kopuły odciąga strumień powietrza od skóry głowy, formułując gładsze, wydłużone fale o zaokrąglonych końcówkach. W trybie Diffuse wkładka z wypustkami kieruje powietrze głęboko do nasady włosów, nadając lokom i kręconym włosom wyrazistości i objętości.

Wave+Curl - Dwustronny przepływ powietrza nadaje kształt falom, lokom i kręconym włosom. Końcówka z delikatnym nawiewem równomiernie rozprowadza strumień powietrza, umożliwiając szybką i delikatną stylizację. Koncentrator do stylizacji Szersza i cieńsza końcówka do precyzyjnej stylizacji. Grzebień z szerokimi zębami pomaga rozciągnąć i wydłużyć włosy. Końcówka do puszących i niesfornych włosów ukrywa krótsze włosy, nadając im gładkie, lśniące wykończenie.

Design i technologia

Uzupełnieniem do nowo wbudowanych czujników jest innowacyjny wygląd suszarki: przezroczysta obudowa eksponuje zastosowaną technologię oraz odważne palety kolorów: ceramiczna patyna i niebieski topaz lub błękitny barwinek. Suszarka do włosów Supersonic Nural™: urządzenie będzie dostarczane z pięcioma końcówkami 2 w zestawie. Aby uzyskać więcej informacji i poznać działanie suszarki do włosów Supersonic Nural™ należy odwiedzić stronę www.dyson.pl. Suszarka do włosów Supersonic Nural™ będzie dostępna w drugiej połowie roku w cenie 2199zł

i Autor: materiał prasowy Dyson

