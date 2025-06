Taka formuła latem to sztos! Podkład i puder w jednym! Dla jeszcze piękniejszej skóry

Dodaj sobie glow na lato! Promienna i rozświetlona skóra to must have w tym sezonie

Studio Fix Powder Plus Foundation, czyli podkład i puder 2w1 w nowej odsłonie to formuła dostępna w [78 odcieniach], dosłownie dla każdego. Lekki, łatwo blendujący się puder i podkład w jednym zapewnia teraz rozmyte matowe wykończenie i 24-godzinną kontrolę – a dodatkowo opakowanie z możliwością uzupełniania. Dotychczas dostępna oferta odcieni Studio Fix Powder Plus Foundation została dopasowana do kolorów podkładu Studio Fix Fluid SPF 15, ułatwiając jeszcze bardziej wybór idealnego połączenia. Oprócz tego dodano również nowe odcienie, aby każdy znalazł idealny dla siebie.

Podkład MAC i puder 2w1 jest odporny na pot i wodę, zapewniając zawsze piękny rezultat, bez względu na pogodę. Jego jedwabista, niezawierająca talku konsystencja natychmiast wygładza i wyrównuje koloryt skóry, nie pozostawiając szarego nalotu. Studio Fix Powder Plus Foundation oferuje także kolor utrzymujący się przez 12 godzin bez smug, zbrylania, osadzania w się w bruzdach i porach. Co więcej, produkt ten nie powoduje trądziku.

Premierze nowego podkładu i pudru 2w1 Studio Fix Powder Plus Foundation towarzyszy odważna kampania multimedialna. Jej gwiazdą jest Danna Paola, a za stronę wizualną odpowiada fotograf Campbell Addy.

“Kiedy rozpoczynałem współpracę z marką na początku lat 90-tych, podkład i puder 2w1 Studio Fix Powder był fenomenem, który z czasem stał się jednym z kultowych kosmetyków M·A·C” — wspomina Terry Barber, Director of Makeup Artistry. “Myślałem, że już wtedy był on idealny, ale okazało się, że Studio Fix Powder Plus Foundation to zdecydowanie coś więcej, oferując wartość dodaną wizażystom i klientom, którzy poszukują wielowymiarowego rezultatu. Wykończenie, które można dzięki niemu uzyskać to nowy rodzaj matu z efektem soft-focus: wygładzona cera bez niedoskonałości. Zapewniając kontrolę nad błyszczeniem się i gładkie krycie, podkreśla naturalną teksturę skóry i jej zdrowy blask. Natomiast większa gama kolorów ułatwia konsumentom dobranie odcienia perfekcyjnie współgrającego z kolorytem ich skóry”.

i Autor: materiały prasowe MAC