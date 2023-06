Ta fryzura jest idealna dla eleganckich kobiet po 60-tce. Odmładza kobiety, które ją noszą nawet o 10 lat. Fryzura na krótkie włosy na lato 2023

Taką fryzurę noszą eleganckie kobiety po 60-tce. Krótkie włosy na lato 2023

Każda kobieta lubi raz na jakiś czas zmienić swoje uczesanie. Bywa, że nawet delikatna metamorfoza fryzury zupełnie odmienia nasz wygląd, poprawia nasze samopoczucie i dodaje pewności siebie. Styliści wytypowali jedną fryzurę na krótkie włosy, którą najczęściej w ich salonach wybierają eleganckie kobiety po 60-tce. I wcale nie jest to mocno wyszukane uczesanie, a uniwersalne cięcie, które można układać na wiele sposobów, a do tego pasuje niemal do każdego kształtu twarzy. Kobiety po 60-tce pokochały tą fryzurę i z pewnością świetnie sprawdzi się latem 2023. Chodzi o fryzurę bob. Do niedawna decydowały się na nią głównie młodsze panie, gdyż cięcie było uznane za odważne, jednak szybko przekonały się do boba też i dojrzałe kobiety, które lubią eleganckie i zarazem stylowe uczesania.

Modna fryzura na krótkie włosy: bob - komu pasuje?

Fryzura na krótkie włosy bob to uczesanie, które potrafi pięknie wymodelować twarz. Wspaniale sprawdza się w przypadku włosów cienkich i rzadkich, optycznie dodając im objętości. Kobiety o twarzy okrągłej powinny postawić na long boba, czyli włosy do ramion. W przypadku twarzy kwadratowej dobrze prezentuje się wycieniowany bob do ramion. Z kolei posiadaczki owalnej buzi mogą postawić na dowolną wersję tej fryzury, na przykład bob z grzywką.