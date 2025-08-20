Taka promocja w Rossmannie trafia się rzadko. Pożądane od lat perfumy damskie 120 zł taniej. Subtelny, nietuzinkowy zapach. "Każda kobieta powinna go mieć"

Taka promocja w Rossmannie trafia się rzadko. Przepiękne perfumy damskie 120 zł taniej

W nowej promocji w Rossmannie pojawiły się jedne z najbardziej pożądanych perfum damskich ostatnich dekad. Zapach świeży, lekki, a zarazem subtelny i nietuzinkowy - tak w kilku słowach opisują go wierne użytkowniczki. Woda Perfumowana Lanvin Eclat dArpege Woman to owocowo - kwiatowy zapach. Woń perfum nawiązuje do perfum Arpege, które w 1927 roku Jeanne Lanvin stworzyła na 30 urodziny swojej córki. Zapach został wprowadzony na rynek, aby oddać hołd miłości i radości. Perfumy Éclat d'Arpège są idealne dla kobiet, które cenią sobie świeżość, delikatność i promienność. Są zdecydowanie doskonałym wyborem na każdą porę roku. Te kultowe perfumy damskie można teraz kupić w promocji w Rossmannie i to 120 złotych taniej. Za opakowanie 100 ml zapłacisz jedynie 129,99 zł zamiast 249,99 zł.

Pożądane perfumy damskie w promocji. Lekkie i świeże

Zapach Lanvin Éclat d'Arpège rozpoczyna się od świeżych i delikatnych nut lilaka i zielonych liści cytryny, wprowadzając uczucie czystości i lekkości. Serce zapachu zawiera słodkie i soczyste nuty brzoskwini oraz zielonego herbacianego liścia, kwiatu brzoskwini i piwonii, tworząc bukiet pełen kwiatowej subtelności i świeżości. Baza z białego cedru, białego piżma i bursztynu nadaje zapachowi głębię, ciepło i trwałość, otulając skórę delikatną i zmysłową aurą. Te perfumy damskie są pożądane przez tysiące kobiet od dziesiątek lat.

"Ten LANVIN to subtelny, nietuzinkowy zapach, którego używam od lat - i nigdy mi się nie znudzi"

"Uwielbiam ten zapach i wracam do niego już od kilku lat. Osobiście nie czuję go na sobie, ale pochlebne opinie przyjaciół, znajomych mówią same za siebie. "

"Dla mnie to najpiękniejszy perfum na świecie. Kiedyś go poczułam i go pokochałam"

- piszą w opiniach o perfumach LANVIN Eclat d’Arpege kobiety.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe Lanvin Eclat dArpege Woman w Rossmann