Te 5 kosmetyków skutecznie zadba o twoje stopy. Zredukują zrogowacenia, nawilżą i wygładzą

Już niedługo pogoda zachęci cię do pożegnania zakrytych butów. Jednak, aby stopy prezentowały się świetnie w sandałach, czy klapkach warto poświęcić im trochę uwagi. Te 5 kosmetyków sprawi, że naskórek na stopach stanie się miękki i gładki, jak u niemowlęcia.

Zanim sięgniesz po kosmetyki złuszczająco-zmiękczające zacznij od solnej kąpieli. To nie tylko sposób na relaks, ale także doskonała metoda na zmiękczenie zrogowaciałego naskórka na stopach.

Sól do kąpieli, SHEFOOT

Zawarte w niej minerały z morza martwego mają właściwości antybakteryjne i odświeżające. Efekt odświeżenia to także zasługa wyciągu z nagietka lekarskiego, wyciągu ze skrzypu polnego, wyciągu z szyszek chmielu i ekstraktu z liści rozmarynu. Sól stosowana regularnie pomoże utrzymać skórę stóp w dobrej kondycji i eliminować nieświeży zapach. Jeśli jednak masz pęknięcia na piętach, czy inne rany na stopach – unikaj tego zabiegu, póki skóra się nie zagoi.

Silnie zmiękczające serum-preparat do stóp z mocznikiem 50%,Kuracja z mocznikiem SHEFOOT

Jeżeli twoja skóra na stopach jest zrogowaciała i wymaga intensywnej troski, warto sięgnąć po ten specjalistyczny dermokosmetyk do miejscowego stosowania. Silnie zmiękczające serum-preparat zawiera 50% kompleks mocznikowy, który głęboko nawilża, złuszcza zrogowacenia i zmiękcza nawet najbardziej zrogowaciałą skórę pięt. Efekt gładkich i miękkich stóp to także zasługa mleczanu sodu o silnym działaniu nawilżającym, allantoiny, która koi, łagodzi i wspomaga regenerację skóry oraz witaminy E– aktywnie kondycjonującej naskórek.

BODY.lab Olejkowe serum rewitalizujące do przesuszonej skóry, MIYA Cosmetics

Chociaż to serum do ciała, to stopy na pewno docenią jego odżywczą formułę. Przynosi natychmiastową ulgę nawet najbardziej wysuszonej skórze stóp. Serum rewitalizuje przesuszoną skórę, wygładza, redukuje szorstkość i skutecznie odbudowuje płaszcz hydrolipidowy. To zasługa kompleksu olejków 40% - olejku ze słodkich migdałów, arganowego, kokosowego, makadamia, z awokado, z nasion słonecznika oraz ryżowego. A przy tym to kosmetyk w 98% naturalny.

Zmiękczająco-wygładzające plastry na pięty, SHEFOOT

Twoje pięty są szorstkie i zrogowaciałe, ale brakuje ci czasu, aby o nie zadbać? Te plastry na pięty zrobią to, gdy ty śpisz!

Plastry składają się z części samoprzylepnej i części w formie „opatrunku” nasączonego żelem bogatym w składniki aktywne. Dzięki takiej konstrukcji plastry nie przesuwają się podczas ruchu stóp i nie przeszkadzają podczas spania, a zawartość nie wylewa się i nie cieknie. Efekt baby feet gwarantuje nam zawarty w formule mocznik, kwasy AHA i BHA, a także oleje i masła roślinne, które odżywiają i wpływają na wygładzenie naskórka. A dzięki zawartości alantoiny i panthenolu – plastry koją i łagodzą podrażnienia. W składzie znajdziemy także olejek z drzewa herbacianego – działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie oraz przyspiesza regenerację skóry. Efekty zauważysz już od 1 aplikacji.

Regenerująco-kojąca witaminowa maść-preparat na pękające pięty, Kuracja z mocznikiem, SHEFOOT

Ta maść to ratunek dla pięt ze skłonnością do pękania. Niezwykle bogata formuła zmiękcza, wygładza i wspomaga regenerację skóry. W składzie znajdziemy aż 25% kompleks lipidów, o silnym działaniu odżywczym, wygładzającym i zmiękczającym naskórek. Działanie kondycjonujące, nawilżające i kojące wzmacniają witaminy A, E i B5 oraz lanolina, a mocznik – działa złuszczająco i zmiękczająco na szorstki, zrogowaciały naskórek. Stosuj regularnie, a twoje stopy staną się dziecięco miękkie i gładkie.