Te kosmetyki warto mieć wiosną – podczas dni klubu w drogeriach Super-Pharm kupisz je nawet 60% taniej!

NOWY ZAPACH

Promocją objęte są wszystkie wody toaletowe i perfumowane dostępne w Super-Pharm (promocja nie dotyczy zestawów). Warto szukać sprawdzonych klasyków (np. Calvin Klein Obsession Night) czy zapachowych nowości. W Super-Pharm znajdziesz ogromny wybór popularnych i pożądanych zapachów arabskich (m.in. Lattafa ) – „bilet” do świata orientu rzadko można kupić w tak niskich cenach. W klubie przy zakupach za minimum 49 zł w Klubie z kodem KLUB zapachy można kupić nawet 60% taniej.

PIĘKNA SKÓRA? NO PROBLEM!

W propozycjach marek dermokosmetycznych zajedziemy rozwiązanie niemal wszystkich problemów skóry. Dermokonsultanci w drogeriach stacjonarnych pomogą dobrać pielęgnację do wyzwań, jakie stawia przed nami nasza cera. W promocyjnych cenach dostępne są produkty marek m.in. CeraVe, Bioderma, Iwostin, Emolium, Lireac, A-Derma, Uriage, Oillan, Klorane i wiele innych. To także dobra okazja, by przygotować się na lato i zadbać o ochronę przeciwsłoneczną. Wygodnym rozwiązaniem będą produkty w sztyfcie, np. Lierac Sunissime Sztyft ochronny do ciała SPF50+.

POD WŁOS

Zbyt cienkie, zbyt puszące się, przesuszone i pozbawione witalności? Odpowiednia pielęgnacja włosów jest w stanie przywrócić włosom dobrą kondycję. Preparaty do stylizacji pomogą zadbać też o finalny efekt. W Super-Pharm sekcja kosmetyków z kategorii hair care imponuje różnorodnością marek, dlatego podczas dni Super-Pharm nie tylko z powodu promocji włos… się jeży.

AZJA EXPRESS

Koreańska pielęgnacja cieszy się niesłabnącą popularnością. Mieszkanki Azji od lat inspirują kobiety na całym świecie, że świadome podejście do dbania o skórę gwarantuje dłuższe zachowanie młodości i blasku. Najlepsze koreańskie marki znajdziesz w Super-Pharm. Promocją do -30% objętę są marki m.in. Anua, Beauty of Joseon, Mishha.

MAKIJAŻ NA SEZON WIOSNA-LATO

Postaw na naturalny glow i modne w tym sezonie pastele. Makijaż powinien być lekki i podkreślać świeżość skóry. Latem warto do kosmetyczki wrzucić też bronzer i błyszczyk – te dwa kosmetyki na wakacjach wystarczą, by stworzyć efektowny look. Promocją objęte są kosmetyki m.in. Maybelline New Yor, L’Oreal Paris, Eveline, Max Factor, Pupa, Bell, Bourjous, Paese, Semilac.

Promocje obowiązują przy zakupach za minimum 49 zł w Klubie z Kodem KLUB. Rabat naliczany jest od ceny regularnej. Oferta obowiązuje od 15.05.2025 do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 21.05.2025. Przedstawione ceny i korzyści dotyczą drogerii

