Tę markę zna każda Polka. Teraz możesz wygrać 100 tys. i mieć pięknie paznokcie

Aż 48% kobiet nie wierzy w swoje zdolności i możliwość osiągnięcia sukcesu. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza wśród młodszych kobiet1. Marka Semilac postanowiła przeprowadzić eksperyment, w ramach którego zapytała panie o to, dlaczego ich bliscy są dla nich 10/10 oraz dlaczego one same takie są. Jak się okazało, kobietom dużo łatwiej było wskazać zalety innych osób niż swoje własne. W projekcie wzięli udział m.in. aktorka Zofia Zborowska z mamą Marią Winiarską (także aktorką), Kamila Maślak z mężem Rafałem Maślakiem – przez wiele lat związanym z marką oraz Akademią Semilac, a także popularne TikTokerki – Patrycja i Kinga Roszczyk (PK sisters). Poprzez prowadzoną kampanię marka Semilac chce dawać kobietom siłę, wspierając je w realizacji wszystkich planów i marzeń, bo dla marki każda kobieta jest 10/10, czyli po prostu najlepsza taka, jaka jest.

W tym roku Semilac obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji zaprasza wszystkie swoje przyjaciółki do wspólnego świętowania. To przecież 10 lat celebrowania sukcesów, osiągania celów i wzajemnego wspierania się. Na okrągłą rocznicę marka przygotowała też selekcję produktów 10/10, czyli bestsellerów wszech czasów oraz zupełnie nowych produktów, które pomogą należycie uczcić urodziny. W kolekcji znalazły się m.in. lakier hybrydowy 000 Semilike Lazure Dream o delikatnym błękicie niezapominajki, lakier hybrydowy 384 Lavender Flowers w kolorze inspirowanym najpiękniejszym kwiatem prowansalskich pól, lakier hybrydowy 458 Sparkling Rosé w szampańskim odcieniu różowego złota z efektem FLASH, czy lakier hybrydowy 462 Pink Bubbles, stanowiący połączenie soczystego, ciemnego różu i biżuteryjnego efektu.

Z okazji dziesięciolecia marka Semilac stworzyła także urodzinową loterię. Na tak wyjątkową okazję przygotowano wyjątkowe nagrody – 100 tys. zł, 10 x 1000 zł na zakup wymarzonego diamentu w salonach YES oraz limitowany zestaw lakierów Semilac do wygrania co godzinę. Aby wziąć udział w loterii, należy kupić dowolny produkt Semilac do 12 lipca 2023 i zachować dowód zakupu. Następnie zakup promocyjny trzeba zarejestrować na stronie https://loteria.semilac.pl/. Każde zgłoszenie to jedna szansa na nagrodę główną, a rejestracja zakupu zrealizowanego przez aplikację Mój Semilac to dodatkowe dziesięć szans.

– Semilac od 10 lat towarzyszy kobietom w najważniejszych wydarzeniach w ich życiu – zaręczynach, ślubach czy zawodowych sukcesach – mówi Małgorzata Sakowicz, Marketing Managerka marki Semilac. – Teraz zachęcamy nasze przyjaciółki do świętowania naszego wspólnego dziesięciolecia. Chcemy wykorzystać tę okazję do umacniania w kobietach wiary w siebie i zachęcania ich do tego, by nie bały się sięgać po więcej. Dla nas każda kobieta jest 10/10 i mamy nadzieję, że także nasze produkty pomogą im tak właśnie się poczuć – dodaje Sakowicz.

Semilac to najpopularniejsza marka lakierów hybrydowych w Polsce, obecna na rynku od 10 lat. Przeznaczona jest zarówno dla salonów kosmetycznych, jak i do samodzielnego używania w domu. W swojej ofercie ma kosmetyki oraz akcesoria do stylizacji i pielęgnacji paznokci, tj. lakiery hybrydowe, lakiery klasyczne, żele i akrylożele, balsamy, oleje do olejowania pielęgnujące skórę wokół paznokci i dłoni oraz urządzenia. Posiada też formuły wegańskie, testowane dermatologicznie, bez zawartości składników typu HEMA, które utrzymują się na paznokciach do 21 dni bez odprysków i uszkodzeń.

