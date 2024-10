Te składnik w kosmetykach wygładza zmarszczki. Polki go pokochały

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry. Jak zacząć przygodę z retinolem?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny. Warto również sprawdzić, jak łączą się z retinolem składniki aktywne z innych kosmetyków. Szczególnie zalecana ostrożność jest w przypadku aplikacji kwasów oraz produktów z dużym stężeniem witaminy C.

Kochana przez Polki marka BasicLab przygotowała krótki poradnik, jak zacząć przygodę z retinolem.

Jak stosować?

Wprowadzenie retinolu do rutyny pielęgnacyjnej zawsze zaczynamy od niższego stężenia, czyli 0,3 lub 0,5% - zarówno przeprowadzając kurację po raz pierwszy, jak i wznawiając ją po dłuższej przerwie.

Retinol wprowadzamy stopniowo, przez pierwsze 2 tygodnie stosując co 4-5 wieczór. Po każdych skończonych dwóch tygodniach zmniejszamy odstęp między aplikacjami o 1 dzień.

Nakładamy go tylko raz dziennie, wyłącznie w pielęgnacji wieczornej, na oczyszczoną i suchą skórę, omijając okolice oczu.

Na początku wprowadzania retinolu do pielęgnacji aplikujemy go samodzielnie, aby obserwować reakcję skóry. Docelowo, ok. 30-40 minut po aplikacji retinolu, można nakładać produkt nawilżająco-regenerujący, np. serum z ceramidami, silnie nawilżający emu-żel i/lub lipidowy krem.

W pierwszych tygodniach stosowania można zaobserwować zaczerwienienie, przesuszenie czy podrażnienie skóry, a także jej łuszczenie się - jest to wynik budowania się tolerancji skóry na tą substancję aktywną.

Na wyższe stężenie retinolu przechodzimy wtedy, gdy skóra dobrze toleruje stosowanie niższego minimum 4-5 razy w tygodniu.

Wyższe stężenie również wprowadzamy ponownie budując tolerancję skóry - najpierw co 4 dni, stopniowo zwiększając częstotliwość wraz z upływem czasu.

Serum z czystym retinolem 2% Odnowa i Stymulacja

Specjalistyczne serum z czystym retinolem 2%, koenzymem Q10 i skwalanem, w formie lekkiego olejku, przeznaczone do stosowania na noc, przyczynia się do kompleksowego działania przeciwstarzeniowego i korygującego. 2% czystego retinolu długofalowo stymuluje procesy odnowy, sprawiając, że struktura skóry zostaje wyraźnie poprawiona, a owal twarzy skorygowany. Twarz nabiera młodzieńczej jędrności i elastyczności, a zmarszczki są stopniowo wygładzane.

Serum z czystym retinolem 0,5% Odnowa i Stymulacja

Serum na noc w formie lekkiego olejku z 0,5% czystego retinolu, koenzymem Q10 i skwalanem przyczynia się do kompleksowego działania przeciwstarzeniowego i korygującego. 0,5% czystego retinolu długofalowo stymuluje procesy odnowy, sprawiając, że struktura skóry zostaje wyraźnie poprawiona, a owal twarzy skorygowany. Twarz nabiera młodzieńczej jędrności i elastyczności, a zmarszczki są stopniowo wygładzane.

Emulsyjne serum z 0,5% czystego retinolu, 4% witaminy C, CBD i koenzymem Q10 Odnowa i Stymulacja

Serum na noc w postaci lekkiej emulsji z 0,5% czystego retinolu, 4% witaminy C, CBD i koenzymem Q10 wykazuje skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe oraz korygujące. Poprzez stymulację skóry do odnowy, wyraźnie poprawia jej strukturę i jędrność, wygładza, a także redukuje widoczność porów i zmarszczek. Optymalne połączenie składników łagodzących i nawilżających zmniejsza skutki budowania tolerancji skóry na retinol: przyspiesza jej regenerację, wzmacnia barierę hydrolipidową, skutecznie chroni ją przed utratą wody oraz redukuje zaczerwienienie i łuszczenie.

