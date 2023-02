Tego jeszcze nie było. Ekologiczne rajstopy

Gatta obserwuje pojawiające się trendy w świecie mody, jak również te widocznie zaznaczające się w społeczeństwie. Linia Q-EKO to modowe propozycje, które szczególnie pokochają Panie zwracające uwagę na dobro środowiska naturalnego. Wybór rajstop z tej kolekcji Gatta to eko krok w stronę planety.

W stylu eko

Rajstopy, szczególnie te wzorzyste to idealne uzupełnienie każdej stylizacji, niezależnie czy jej charakter jest casualowy czy bardziej w kierunku eleganckiego. Gatta aspekt środowiskowy linii Q-EKO pokazuje nie tylko przy etapie produkcji wykorzystując ekologiczną przędzę Q-NOVA® by Fulgar, ale też w zastosowaniu wyjątkowych, delikatnych motywów na produktach. Panie lubiące niecodzienne desenie z pewnością pokochają propozycje rajstop z wzorem drobnych liści lub kropli. Nawiązują one do ważnych elementów środowiska naturalnego, czyli wody oraz flory i zostały stworzone z myślą o miłośniczkach przyrody. W kolekcji znajdują się również propozycje nieco bardziej klasyczne. Ponadczasowy motyw kropek, stanowi równie uniwersalny wariant jak gładkie rajstopy oferowane przez markę. Produkty z kolekcji Q-EKO dostępne są o grubości 20 oraz 40 DEN. Cala linia charakteryzuje się najwyższą jakością zagwarantowaną wykorzystaniem ekologicznego włókna nylonowego. Przędza, z której wyprodukowane są wszystkie rajstopy jest w 100% wyselekcjonowana i pozyskana z recyklingu, a mechaniczne przetworzenie surowców ogranicza użycie środków chemicznych.

Zobacz także: Epipremnum będzie miało zjawiskowo wybarwione liście. Wystarczy, że zrobisz tę jedną rzecz. Nic nie kosztuje, a kwiat będzie największą ozdobą pokoju

W trosce o naturę

Kolekcją Q-EKO, Gatta chce zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska i jako marka odzieżowa nie przyczyniać się w większym stopniu do produkcji zanieczyszczeń. Potwierdzeniem działań w tym kierunku są certyfikaty, które posiadają wszystkie rajstopy z tej linii. Marka może pochwalić się oznaczeniem OEKO-TEX świadczącym o wysokiej jakości oferowanych produktów oraz GRS, który posiada wykorzystana przy produkcji przędza Q-NOVA® by Fulgar®. - Jesteśmy marką reprezentującą branżę odzieżową, która jak wiele innych, poprzez produkcję przyczynia się do powstawania śladu węglowego. Jako świadomy brand, nie możemy przejść obojętnie obok problemu nadmiernej emisji CO2, produkcji zanieczyszczeń oraz ogólnie aspektu środowiskowego, stąd decyzja o stworzeniu linii Q-EKO. To początek naszej drogi, ponieważ planujemy rozszerzać asortyment również o inne kategorie produktów. Chcemy pokazywać, że można tworzyć stylowe rajstopy czy odzież, przy jednoczesnym dbaniu o ekologię i środowisko, tłumaczy Małgorzata Barton, marketing manager marki Gatta.

W imię edukacji o ekologii

Linia Q-EKO jest głosem marki i apelem do społeczeństwa, by świadomie podejmować decyzje, również te konsumenckie, w trosce o środowisko i planetę. Poprzez zawarte na opakowaniach z tej kolekcji informacje, Gatta podpowiada co zrobić, gdy rajstopy zostaną już zużyte. Tym samym podkreśla, jak ważne jest sortowanie odpadów w kontekście ekologii.

Linia rajstop Q-EKO jest początkiem nowej, ekologicznej drogi, którą chce podążać Gatta. Wszystkie rozwiązania powstają w zgodzie ze środowiskiem i odpowiadają na potrzeby konsumentów.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

i Autor: Materiały prasowe Gatta