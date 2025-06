Odmładzajacy krem pod oczy z promocji Rossmanna prasuje zmarszczki niczym żelazko. Wypełni kurze łapki jak botoks, a kosztuje 6 zł. "Po dłuższym stosowaniu zmarszczki mniej widoczne"

Odmładzający krem pod oczy z promocji Rossmanna za 6 zł prasuje zmarszczki niczym żelazko

Każda kobieta doskonale zdaje sobie sprawę, że jednym z najważniejszych kosmetyków, jakie powinna mieć w swojej kosmetyczce, jest krem pod oczy. To właśnie w tym miejscu skóra jest najcieńsza i szybko pojawiają się na niej zmarszczki. Dobry krem pod oczy to przede wszystkim taki, który nie tylko nawilży skórę i ją ujędrni, ale także rozświetli, maskując widoczne cienie. Dlatego, jeśli chcesz zachować młody wygląd na dłużej koniecznie postaw na krem pod oczy o właściwościach ujędrniających, silnie nawilżających i wyrównujących koloryt. I tak naprawdę kosmetyk na delikatną skórę wokół oczu wcale nie musi kosztować fortuny. W nowej promocji Rossmann pojawił się krem pod oczy FlosLek PHARMA anti-aging ze świetlikiem i peptydami. Ma on formę żelu, więc szybko się wchłania i delikatnie chłodzi skórę, dzięki czemu redukuje także opuchliznę w tym miejscu. Co ważne ten odmładzający krem pod oczy kosztuje teraz w promocji Rossmanna jedynie 6,59 zł, zamiast 10,99 zł.

Krem pod oczy z Rossmanna wypełnia kurze łapki i wygładza skórę

Krem pod oczy FlosLek PHARMA to kosmetyk idealny dla kobiet w każdym wieku. Z racji, że pierwsze zmarszczki w okolicy oczu mogą pojawić się już po 25. roku życia, już wtedy warto stosować kosmetyki pielęgnujące, które opóźnią procesy starzenia się skóry. Żel pod oczy anti-aging ze świetlikiem i peptydami to idealny produkt do codziennej pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Żelowa, lekka i delikatnie napinająca konsystencja pozwala z powodzeniem używać go na dzień, bez obawy o komfort nakładania i utrzymania makijażu. Ten kosmetyk zawiera kilka cennych dla skóry składników aktywnych. Ekstrakt ze świetlika lekarskiego przynosi ulgę i ukojenie zmęczonej, zestresowanej skórze okolic oczu. Zawarty w żelu kwas hialuronowy nawilża skórę i wypełnia zmarszczki. Z kolei peptydy korzystnie wpływają na kondycję kolagenu i elastyny, a także uelastyczniają skórę.

Kobiety chwalą żel pod oczy FlosLek z peptydami. Opinie

Ten żel pod oczy FlosLek zebrał wiele pozytywnych opinii od kobiet. Panie są zachwycone jego działaniem i nie kryją, że efekty odmłodzenia widać naprawdę szybko.

"Produkt bardzo dobrze się wchłania. Nie pozostawia na skórze nieprzyjemnej warstwy. Dość dobrze nawilża skórę i odżywia ja"

"Wyraźnie wyczuwa się efekt naciągnięcia i napięcia skóry wokół oczu."

"Dobrze się wchłania. Skóra wokół oczu jest gładka i nawilżona. Po dłuższym stosowaniu zmarszczki mniej widoczne"

"Skutecznie działa na zmarszczki i nawilża skórę wokół oczu"

- piszą panie w opiniach o żelu FlosLek anti-aging.

i Autor: Rossmann Krem pod oczy z Rossmann