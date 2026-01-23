Ten mały gagatek to prawdziwy game changer w makijażu! W 2026 będzie bardzo modny

Historia pudru do twarzy sięga starożytności. Już w starożytnym Egipcie kobiety używały sproszkowanych minerałów, takich jak ochra czy galena, aby poprawić wygląd skóry i chronić ją przed słońcem. W starożytnej Grecji i Rzymie popularne były pudry na bazie mąki ryżowej lub skrobi. W renesansowej Europie jasna cera była oznaką statusu społecznego, dlatego pudry na bazie talku lub bieli ołowianej (która była toksyczna) cieszyły się ogromną popularnością. W XVIII wieku puder stał się nieodłącznym elementem makijażu arystokracji, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Używano go obficie nie tylko na twarz, ale także na peruki. W XIX wieku odkryto bezpieczniejsze składniki, a pudry stały się bardziej dostępne dla szerszej publiczności. XX wiek przyniósł rewolucję w kosmetologii i różnorodność formuł pudrów dostosowanych do różnych typów skóry i potrzeb.

Stosowanie pudru prasowanego jest proste. Po nałożeniu podkładu i korektora, za pomocą pędzla lub dołączonej gąbeczki, delikatnie wklepujemy lub wmiatamy puder w skórę twarzy. Ważne jest, aby nie przesadzić z ilością, by uniknąć efektu maski. Szczególną uwagę warto poświęcić strefie T (czoło, nos, broda), która zazwyczaj ma tendencję do nadmiernego błyszczenia się.

Pudry prasowane dostępne są w szerokiej gamie odcieni, co pozwala na idealne dopasowanie do karnacji. Niektóre z nich zawierają również dodatkowe składniki pielęgnacyjne, takie jak witaminy czy filtry UV, które dodatkowo dbają o kondycję skóry. Warto zwrócić uwagę na pudry mineralne, które są lżejsze i często polecane dla cery wrażliwej lub problematycznej.

Współczesne trendy w makijażu coraz częściej odchodzą od matowego wykończenia na rzecz naturalnego blasku i efektu "dewy skin". Mimo to, puder prasowany nadal odgrywa kluczową rolę, ale jego zastosowanie ewoluuje. Zamiast pudrować całą twarz, wiele osób skupia się na strategicznym matowieniu jedynie strefy T, aby zachować świeżość makijażu, jednocześnie pozwalając skórze na naturalne rozświetlenie w innych obszarach. To świadome podejście do makijażu wpisuje się w szerszy trend personalizacji i dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb i preferencji.

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish — puder matujący

Airbrush Flawless Finish to ultradrobny puder utrwalający, który kryje niedoskonałości i widocznie redukuje świecenie się skóry. Technologia mikrodrobinek pudru przepuszczającego powietrze pozwala uzyskać nieskazitelną cerę i otula skórę niczym luksusowe mikrodrobinki kaszmiru, zapewniając świetliste, nieskazitelne wykończenie. Produkt nie migruje i nie podkreśla drobnych linii.

HUDA BEAUTY Easy Bake Pressed Powder - Puder kompaktowy

Ultradrobny, niekomedogenny puder w kompakcie, który reguluje połysk przez 12 godzin, zapewniając nieostre, matowe wykończenie typu airbrush. Bez dodatku substancji zapachowych.

YVES SAINT LAURENT All Hours Hyper Finish - Wielofunkcyjny puder matująco-utrwalający

Niewysuszająca i odporna na pot formuła zapewnia miękkie matowe wykończenie, a także czerpie z dobroczynnych właściwości kwasu hialuronowego, niacynamidu i limetty. Zapewnij sobie efektowny miękki mat, kryj niedoskonałości i zmniejszaj widoczność porów zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz!