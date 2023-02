Tesla wśród szczoteczek do twarzy, czyli wyjątkowa nowość

Nowy poziom... oczyszczania twarzy

FOREO to szwedzka marka beauty-tech, znana ze słyszenia i widzenia nawet pielęgnacyjnym laikom. Swoją pozycję na rynku ugruntowała przede wszystkim za sprawą kultowych już szczoteczek sonicznych do oczyszczania twarzy z linii LUNA. O popularności marki może świadczyć też fakt, że urządzenia FOREO sprzedają się na świecie co 10 sekund, a do grona jej wiernych fanów należą między innymi Kim Kardashian, Paris Hilton czy Cindy Crowford. Każda premiera od FOREO wywołuje niemałe poruszenie w świecie beauty. Tak też jest tym razem, bo do sprzedaży w sieci Notino trafiła właśnie najbardziej zaawansowana wersja szczoteczki LUNA™ 4 Plus. Co ją wyróżnia? Nie tylko dogłębnie oczyszcza skórę i masuje, ale po raz pierwszy również wyposażona została w czerwone światło LED i mikroprądy, które działają jak najlepszy nieinwazyjny botoks podczas każdego mycia!

​Ujędrniona i czysta skóra

Głębokie oczyszczenie i jednoczesne ujędrnienie skóry. Szczoteczka soniczna LUNA™ 4 Plus za pomocą pulsacji T-Sonic™ usuwa ze skóry nawet do 99% wszelkich zanieczyszczeń, sebum i obumarłego naskórka. Czerwone światło LED przyjemnie rozgrzewa skórę podczas oczyszczania, a jednocześnie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Technologia mikroprądów pomaga następnie ujędrnić i napiąć skórę, konturując twarz i wygładzając drobne zmarszczki i bruzdy. Rezultatem jest wyraźnie odmłodzona i promienna skóra.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Za co kochamy LUNA™ 4 Plus

Oczyszczanie i anti-aging, 2-w-1

Czerwone światło LED delikatnie nagrzewa skórę, podczas zabiegu oczyszczania, tymczasowo rozszerzając pory — umożliwiając silikonowym wyputkom dotarcie głęboko uwięzionych głęboko w skórze. Kolejną zaletą światła NIR i czerwonego światła LED jest to, że rewitalizują one skórę.

Mikroprądowe ujędrnianie, bez wychodzenia z domu

Często opisywane jako nieinwazyjny lifting twarzy, technologia mikroprądów ujędrnia skórę i wygładza drobne zmarszczki. Wystarczy użyć tylnej części LUNA™ 4 Plus, aby poddać się rewitalizującemu, ujędrniającemu masażowi twarzy w zaciszu własnego domu. Pulsacje o niskiej częstotliwości pomagają również rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy i poprawić drenaż limfatyczny, co zwiększa blask i zmniejsza obrzęki.

Szwedzki design

LUNA™ 4 plus jest wykonana z odpornych na bakterie silikonowych wypustek. Dzięki trybom regularnego, delikatnego i głębokiego oczyszczania oraz 16 intensywnościom pulsacji T-Sonic™ do wyboru, LUNA™ 4 plus oferuje najbardziej spersonalizowane, zaawansowane oczyszczanie na rynku.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Widoczne rezultaty:

100% użytkowników twierdzi, że skóra po oczyszczeniu LUNA™ jest lepiej oczyszczona niż w przypadku mycia samymi rękoma.

98% użytkowników potwierdza jaśniejszą i bardziej promienną skórę.

98% użytkowników twierdzi, że skóra jest gładsza i bardziej miękka.

98% użytkowników potwierdza lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry.

90% użytkowników twierdzi, że skóra wygląda młodziej i zdrowiej.

i Autor: Materiały prasowe FOREO