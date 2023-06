To 3 najpiękniejsze fryzury na blond włosy dla kobiet po 50-tce. Miks elegancji i nowoczesności. Cięcia, które kobiety dojrzałe wybierają najchętniej na lato 2023

Najpiękniejsze fryzury dla kobiet po 50-tce na blond włosy. Eleganckie i nowoczesne cięcia odmładzające

Mówi się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę to najprawdopodobniej planuje zmienić swoje życie. Być może jest w tym trochę prawdy, ale pewne jest to, że zmiana fryzury potrafi poprawić samopoczucie i dodać pewności siebie. Styliści wytypowali trzy najpiękniejsze fryzury dla kobiet po 50-tce. Są eleganckie, a do tego modne w tym sezonie. Wiele pań w dojrzałym wieku decyduje się właśnie na takie fryzury na lato 2023. Ich zaletą jest fakt, że to cięcia niezwykle łatwe w stylizacji, pasują niemal do każdego typu urody i śmiało można stwierdzić, że to też najlepsze fryzury na blond włosy. Odejmą lat i sprawią, że każda kobieta poczuje się w nich zachwycająco piękna. O jakie fryzury dla kobiet po 50-tce chodzi?

Modne fryzury na blond włosy dla kobiet po 50-tce

Fryzjerzy nie mają wątpliwości, że wśród faworytów nie może zabraknąć propozycji na krótkie włosy, bo właśnie na taką długość najczęściej decydują się kobiety dojrzałe. Oto trzy najlepsze fryzury na blond włosy dla kobiet po 50-tce:

Pixie cut - krótko wystrzyżone włosy z dłuższymi pasmami na górze to hit wśród kobiet dojrzałych. Pixie cut pasuje niemal do każdego kształtu twarzy. Można postawić na wersję z grzywką lub bez niej i w ten sposób nadać proporcji twarzy.

- krótko wystrzyżone włosy z dłuższymi pasmami na górze to hit wśród kobiet dojrzałych. Pixie cut pasuje niemal do każdego kształtu twarzy. Można postawić na wersję z grzywką lub bez niej i w ten sposób nadać proporcji twarzy. Bob - fryzura, która króluje od wielu lat w salonach fryzjerskich. Pasma sięgają uszu, z tyłu są krótsze niż z przodu. Bob dla kobiet po 50-tce świetnie prezentuje się w grzywką zaczesaną na bok lub w wersji curly bob, czyli z pokręconymi pasmami.

- fryzura, która króluje od wielu lat w salonach fryzjerskich. Pasma sięgają uszu, z tyłu są krótsze niż z przodu. Bob dla kobiet po 50-tce świetnie prezentuje się w grzywką zaczesaną na bok lub w wersji curly bob, czyli z pokręconymi pasmami. Włosy do ramion z grzywką na bok - to propozycja dla pań lubiących dłuższe pasma. Lekko wycieniowane na wysokości żuchwy włosy doskonale podkreślają owal, a grzywka sprytnie ukrywa asymetrie twarzy. Ta fryzura jest klasyczna i łatwa w stylizacji.

