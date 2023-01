To będzie Twój osobisty synonim wygody. Must have na domowy odpoczynek

Zestaw Jolly

Tego duetu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać - zwiewny top z dekoltem w serek po obu stronach, a do kompletu niezastąpione spodenki Jolly, które w ruchu przywodzą na myśl lecącego motyla. Oprócz subtelnych wycięć po bokach spodenki dodatkowo posiadają gumkę w pasie oraz elegancką kokardę z przodu. Oba produkty wykonane są z lejącej się wiskozy, która nocą delikatnie otula ciało. To piżamka jedyna w swoim rodzaju.

i Autor: Materiały prasowe Hibou

Bluza Hailey i oversizowe spodnie

Hailey to lekko oversizowa bluza o obniżonej linii ramion, której rękawy oraz dół wykończone są ściągaczem. Idealnie współgra z oversizowymi spodniami w tym samym kolorze tworząc wygodny zestaw, a w dodatku z męską marynarką idealny komplet na codzienną gonitwę po mieście. Zarówno góra, jak i dół wykonane są z wysokogatunkowej bawełny organicznej podszytej pętelką.

Longsleeve w paski

Bawełniana koszulka z długim rękawem paski to garderobiany must have. Dzięki swojej uniwersalności świetnie sprawdza się zarówno do ołówkowej spódnicy, jak i klasycznych jeansów. Niezależnie od panujących i mijających trendów longsleeve ten modny będzie zawsze.

Bluza z zipem

Bluza o krótszym, lekko oversize'owym kroju i z wysokim kołnierzykiem wykończonym suwakiem to produktu, który w szczególności upodobały sobie fanki lat 90. Bluza wykonana jest w 100% z bawełny organicznej podszytej pętelką. Obniżona linia ramion, a do tego szerokie rękawy nadają jej nieco męskiego charakteru, który niweluje piękny kolor złamanej bieli. Chodź bluza sama w sobie jest minimalistyczna to zawsze robi odpowiednie wrażenie.

