To najbardziej kultowe spodnie, jakie zna świat

Kolekcja dla kobiet, obejmuje modele takie jak Baggy Dad, Baggy Dad Wide Leg, Featherweight Baggy Dad, Baggy Carqo. Baggy Dad to niekwestionowany król swobodnych jeansów, z luźną, prostą nogawką. Jeszcze szerszy, model Baggy Dad Wide Leq prezentuje się z plisowaną szeroką nogawką i uszyty jest z lekkiego denimu o wadze 10 uncji. Z kolei Featherweight Baggy Dad to najlżejsza wersja denimu od Levi’s, dostępna zarówno w shortach, jak i spódnicach. Baggy Carqo to połączenie funkcjonalności i stylu, z kieszeniami w stylu workwear. Dla tych, którzy preferują lekkie opcje na cieplejsze dni, Levi’s proponuje Pleated Trouser Short, dopasowane spodenki o klasycznym, minimalistycznym kroju.

Dla mężczyzn, Levi’s® oferuje 568 TM Stay Loose oraz 468 Loose Short. 568 TM. Model Stay Loose, inspirowany jest stylem vintage i wykonany z różnych gatunków denimu o wadze od 13 uncji do 14.6 uncji. Ich krój charakteryzuje się średnim stanem i jest luźny po całej długości. Dla jeszcze lżejszego i bardziej swobodnego stylu na wiosnę, model Stay Loose dostępny jest także w nowym lekkim denimie bawełniano-lnianym o wadze 10,75 uncji. Natomiast 468 Loose Short to komfortowe i swobodne szorty dla mężczyzn, o średnim stanie, luźne w kroju i kończące się tuż nad kolanem. Produkty z kolekcji loose, dostępne są w sprzedaży na Ievi.com oraz w wybranych sklepach stacjonarnych Levi’s.

i Autor: Materiały prasowe Levis

