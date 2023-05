To najlepsze kolory ubrań dla blondynek po 50-tce. Dodają blasku cerze i odejmują lat. Latem 2023 musisz mieć je w swojej szafie

Moda na lato 2023 dla kobiet po 50-tce. Te kolory ubrań będą modne

Lato 2023 zbliżaj się wielkimi krokami, dlatego z pewnością nie dziwi fakt, że wiele kobiet już teraz kompletuje swoją szafę na cieplejsze dni. A jakie kolory ubrań będą modne latem 2023? To przede wszystkim nasycone i intensywne barwy albo wręcz przeciwnie – subtelne i romantyczne kolory. Na pokazach czołowych marek nie zabrakło również odcieni fuksji, zieleni czy błękitu. Te kolory doskonale podkreślają zarówno jasną, jak i śniada karnację. Pięknie będą komponować się również z wakacyjną opalenizną. Fuksjowa koszula, czy zielona spódnica to zdecydowanie must have na lato 2023. Można je zestawić z inną częścią garderoby w stonowanym beżowym kolorze i w ten sposób zyskamy elegancką stylizację. Zanim jednak kupimy ubranie w soczystym kolorze, warto zastanawiać się, czy dana barwa będzie pasować do naszej urody.

To najlepsze kolory ubrań dla blondynek po 50-tce na lato 2023

Prawda jest taka, że podczas wybierania kolorów ubrań należy kierować się tym, czy będą one pasować do naszego typu urody, ale także tym, czy my się będziemy dobrze czuć w danej barwie. Na jakie kolory ubrań powinny postawić latem blondynki po 50-tce? Kobietom o jasnych włosach i niebieskich oczach dobrze jest w kolorze kobaltowym. Z kolei panie o popielatych blond włosach będą wyglądać pięknie w szmaragdowej zieleni. Ten kolor wspaniale podkreśli ich delikatne rysy. Kobiety po 50-tce o śniadej karnacji i jasnych włosach powinny wybrać odzież w kolorze khaki. W szafie blondynki po 50-tce latem 2023 nie może zabraknąć koszuli lub bluzki w kolorze delikatnego różu, który dodaje cerze zdrowego blasku. I oczywiście blondynki nie mogą zapominać o czerwieni! Ten kolor jest wprost stworzony dla pań o jasnych włosach. Ubrania w kolorze krwistej czerwieni dodadzą pewności siebie i wspaniale sprawdzą się podczas przyjęć i wesel.