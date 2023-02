Ten kolor ubrań będzie rządził wiosną 2023. Idealny dla kobiet po 50-tce. Doda energii i blasku skórze, a odejmie nawet 15 lat

Bogaty krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmann. Działa niczym botoks, a kosztuje jedyne 12 zł. "Prawie nie mam zmarszczek pomimo 70 lat"

Tesla wśród szczoteczek do twarzy, czyli wyjątkowa nowość

Ten kolor ubrań będzie modny w wiosną 2023

Moda zmienia się z biegiem czasu i wiele wskazuje, że po wielu latach królowania barw stonowanych, czyli czerni, szarości czy beży, nadchodzi era żywych, energetycznych kolorów. Już w ubiegłym roku czołowi projektanci zaprezentowali na wybiegach swoje projekty w intensywnych kolorach. Zgodnie z trendami wiadomo już, że wiosną 2023 modne będą ubrania w kolorze pomarańczowym. Swetry, płaszcze, kurtki, a nawet spodnie będą rządzić na ulicach w zbliżającym się sezonie. To dobra wiadomość, gdyż kolor pomarańczowy jest niezwykle energetyczną i radosną barwą. Wspaniale współgra z ciepłym typem urody, czyli cerą oliwkową, ciemniejszą. Na ubrania w kolorze pomarańczowym powinny postawić wiosną kobiety po 50. roku życia. Dlaczego? Kolor ten wpłynie pozytywnie nie tylko na ich urodę, ale też i samopoczucie.

Modne pomarańczowe ubrania odmłodzą i dodadzą energii

Pomarańczowe ubrania, zwłaszcza górne części garderoby, dodadzą cerze zdrowego blasku, dzięki czemu będzie ona wyglądała młodziej. Dodatkowo sprawią, że cała stylizacja będzie wyglądać nowocześnie i modnie. Ale to nie wszystko - kolor pomarańczowy ma też ukryte znaczenie i pozytywnie wpłynie na samopoczucie. Otóż pomarańczowy inspiruje do podejmowania ryzyka i niezależności. Oznacza również entuzjazm, budzi uczucie siły, energii, ambicji, determinacji, radości i triumfu. To kolor zabawy, towarzyskości, jeden z kolorów radości.

Sonda Lubisz nosić ubrania w pomarańczowym kolorze? Tak! Nie, to zdecydowanie nie mój kolor