To największy trend w modzie w tym sezonie. Czym jest QUIET LUXURY?

KLASYCZNY SWETER

Wybór gładkiego, swetra z wysokogatunkowej tkaniny to inwestycja na lata. Może być z golfem, kołnierzem, bądź prostym dekoltem – wybór należy do właścicielki. Jedno jest pewne, najlepiej stawiać na stonowane barwy jak na przykład beż, granat, biel czy szarość, po to by móc wykorzystywać je do wielu stylizacji i okazji. Marka bonprix proponuje ten ponadczasowy element garderoby w różnorodnych modelach i przyjemnych materiałach. Swetry uszyte z mieszanki wełny merino i kaszmiru, to nie tylko stylowy dodatek całorocznych outfitów, ale również inwestycja w klasyk, który nie wyjdzie z mody przez następne lata!

ELEGANCKIE SPODNIE

Spodnie o prostym kroju z szerokimi nogawkami to kwintesencja elegancji i klasy. Wystarczy połączyć je z golfem i złotą biżuterią by zyskały nonszalancji i stworzyły iście luksusowy zestaw do pracy czy też na miły poranek w kawiarni. W bonprix lub Kappahl znaleźć je można w monochromatycznych kolorach, jak również w oryginalnej wersji z ciemnego dżinsu. Wybierz parę dla siebie…a może nawet dwie!

LUKSUSOWA SHOPPERKA

Na jaką torebkę postawić w tym sezonie? Odpowiedź jest prosta: funkcjonalną shopperkę! Ten stylowy model, nie tylko jest szalenie wygodny, ale również doskonale oddaje ducha estetyki quiet luxury. Podczas poszukiwań idealnej shopper bag warto zajrzeć do sklepów Deichmann, których oferta jest bardzo szeroka.

ZŁOTA BIŻUTERIA

Złota biżuteria to niezaprzeczalny klasyk, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Wygląda niesamowicie gustownie i dodaje klasy. Komponując stylizację w stylu „dyskretnego luksusu” najlepiej wybierać masywne elementy, które przykują oko i staną się sercem całego looku. Idealną propozycją będę te od marki Swarovski z rodziny – ROTA, która za sprawą wzorów o mechanicznym charakterze, z mnóstwem kół i kółek, wyznacza postępowy kierunek w świecie mody. Ta ozdoba będzie idealnym dopełnieniem codziennych stylizacji, zwłaszcza w połączeniu z klasykami i estetyką quiet luxury.

LUKSUS NA SPORTOWO

W szafie miłośniczki tej wyrafinowanej estetyki zabraknąć nie może wygodnych, sportowych butów. W ofercie Skechers znaleźć można modele, które doskonale się w to wpisują. Ponadczasowy, ale wyposażony w najnowocześniejsze technologie design butów Skechers udowadnia, że moda i komfort mogą iść ze sobą w parze!

ZAPACH

Kropkę nad „i” w stylizacji inspirowanej quiet luxury stanowi intrygujący zapach. Oriflame proponuje zarówno lekkie i rześkie, jak również bardziej intensywne kompozycje. Niewątpliwie kojarzone z luksusem, orientalne perfumy All or Nothing to połączenie wanilii z bujnymi nutami magnolii oraz cytryny – z pewnością oczarują Cię wyjątkową aurą. Z kolei, woda toaletowa Elvie to harmonijna symfonia zapachów zaczerpniętych wprost z natury. Łączy bukiet białych kwiatów, pudrową lekkość białego piżma i delikatny aromat konwalii rosnących w sercu skandynawskich lasów.

