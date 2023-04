To się chwali. Coraz więcej marek stawia na ekologię

PROJEKT „TOGETHER WE GROW” ROZKWITA

- By móc jak najlepiej celebrować światowy Dzień Ziemi, z przyjemnością ogłaszamy rozszerzenie naszej recyklingowej inicjatywy „Together We Grow” aż o 8 nowych państw: Hiszpanię, Portugalię, Szwecję, Luksemburg, Belgię, Polskę, Węgry oraz Czechy.Oddając swoje nieużywane ubrania do jednego z naszych pojemników, nie tylko dajesz im nowe życie, ale także pomagasz uczynić naszą planetę bardziej zieloną.Za każde zebrane 5 kg odzieży zasadzimy drzewo, a wszelkie zamówienia internetowe, które nie zostaną zwrócone, również przyczynią się do rozwoju lasu Triumph. Razem, możemy uczynić naszą planetę jeszcze bardziej zieloną… drzewo za drzewem! - pisze marka Triumph w swoim komunikacie.

Zobacz także: Nowy, niepokojący trend na TikToku. Dzieci uciekają z domu dla zabawy. Im głośniej będzie w mediach tym lepiej