To Twój największy beauty sprzymierzeniec na wiosnę i lato

Nasza świadomość na temat szkodliwości promieni słonecznych jest coraz większa. To dobra wiadomość, ponieważ odpowiednia ochrona to także inwestycja w zdrowie i młodość skóry. Marka DAX SUN była jedną z pierwszych na polskim rynku, która już ponad trzy dekady temu edukowała w kwestii rozważnego korzystania ze słońca. Przez te wszystkie lata DAX SUN udoskonala formuły swoich produktów i tworzy kosmetyki, które nie tylko odpowiadają na różne potrzeby skóry, ale także na preferencje klientów. We wszystkich produktach DAX SUN zastosowano najwyższej jakości fotostabilny system UVA/UVB, który chroni przed oparzeniami słonecznymi, minimalizuje ryzyko alergii słonecznych i uszkodzeń na poziomie skóry właściwej. W tym sezonie marka wprowadza trzy nowe spraye ochronne.

NAWILŻAJĄCY SPRAY OCHRONNY SPF 50

Lekka konsystencja, łatwa aplikacja

Zapewnia bezpieczeństwo delikatnej skórze o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne.

SKUTECZNA OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

Najwyższej jakości, fotostabilny system filtrów UVA/UVB – skuteczna ochrona przed oparzeniem słonecznym, zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii słonecznych oraz długoterminowych uszkodzeń na poziomie skóry właściwej.

Wysoka wodoodporność – wyjątkowa ochrona skóry również podczas kąpieli.

INTENSYWNA PIELĘGNACJA

Emulsja, zawierająca olej i ekstrakt z bawełny, doskonale wzmacnia barierę skóry i zabezpiecza ją przed niekorzystnym działaniem słońca. Niweluje szorstkość skóry, wygładza i pozostawia ją miękka w dotyku. Dodatek prebiotyku pochodzenia naturalnego wspiera równowagę mikrobiomu. D-pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, nawilżają i chronią przed przesuszeniem.

Sposób użycia: Wstrząśnij przed użyciem i nanieś obficie na skórę ok. 20 minut przed wyjściem na słonce. Powtarzaj czynność regularnie, min. co 2h oraz po wyjściu z wody lub wytarciu ciała ręcznikiem. Nie kieruj wylotu pompki bezpośrednio w okolice twarzy i oczu. Nie wdychaj. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i odzieżą.

UWAGA: Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Unikaj słońca szczególnie w godz. 11.00-15.00, nawet gdy używasz preparatów ochronnych. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony. Zmniejszenie ilości nakładanego produktu znacząco obniża poziom ochrony. Przebadane pod kontrolą dermatologiczna.

NAWILŻAJĄCY SPRAY OCHRONNY SPF 30

Lekka konsystencja, łatwa aplikacja

Zapewnia bezpieczeństwo delikatnej skórze o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne.

SKUTECZNA OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

Najwyższej jakości, fotostabilny system filtrów UVA/UVB – skuteczna ochrona przed oparzeniem słonecznym, zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii słonecznych oraz długoterminowych uszkodzeń na poziomie skóry właściwej.

Wysoka wodoodporność – wyjątkowa ochrona skóry również podczas kąpieli.

INTENSYWNA PIELĘGNACJA

Emulsja, zawierająca olej i ekstrakt z bawełny, doskonale wzmacnia barierę skóry i zabezpiecza ją przed niekorzystnym działaniem słońca. Niweluje szorstkość skóry, wygładza i pozostawia ją miękka w dotyku. Dodatek prebiotyku pochodzenia naturalnego wspiera równowagę mikrobiomu. D-pantenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, nawilżają i chronią przed przesuszeniem.

Sposób użycia: Wstrząśnij przed użyciem i nanieś obficie na skórę ok. 20 minut przed wyjściem na słonce. Powtarzaj czynność regularnie, min. co 2h oraz po wyjściu z wody lub wytarciu ciała ręcznikiem. Nie kieruj wylotu pompki bezpośrednio w okolice twarzy i oczu. Nie wdychaj. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i odzieżą.

UWAGA: Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Unikaj słońca szczególnie w godz. 11.00-15.00, nawet gdy używasz preparatów ochronnych. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony. Zmniejszenie ilości nakładanego produktu znacząco obniża poziom ochrony. Przebadane pod kontrolą dermatologiczna.

SPRAY OCHRONNY SPF 50 DLA DZIECI POWYŻEJ 6. MIESIĄCA ŻYCIA

Zapewnia bezpieczeństwo wyjątkowo delikatnej skórze dziecka o wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne. Idealny do stosowania zarówno na suchą, jak i mokrą skórę.

SKUTECZNA OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

Najwyższej jakości, fotostabilny system filtrów UVA/UVB – skuteczna ochrona przed oparzeniem słonecznym, zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii słonecznych.

Wysoka wodoodporność – wyjątkowa ochrona skóry również podczas kąpieli.

Transparentna, lekka formuła umożliwia szybką aplikację i wygodną reaplikację nawet na mokrą skórę, bez konieczności wycierania jej ręcznikiem.

INTENSYWNA PIELĘGNACJA

Zawiera olej z bawełny, który doskonale zabezpiecza delikatną skórę przed niekorzystnym działaniem słońca, wiatru i wody. Oleje canola i migdałowy wzmacniają naturalną barierę skóry, zapobiegając nadmiernej utracie wody oraz przesuszeniu naskórka.

Sposób użycia: Nanieś obficie i rozprowadź na skórze ok. 20 minut przed wyjściem na słońce. Powtarzaj czynność regularnie, min. co 2h oraz po wyjściu z wody lub wytarciu ciała ręcznikiem. Nie rozpylaj bezpośrednio na twarz i oczy. Nie stosuj na podrażnioną skórę. Nie wdychaj. Unikaj kontaktu z oczami i odzieżą.

UWAGA: Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Unikaj słońca szczególnie w godz. 11.00-15.00, nawet gdy używasz preparatów ochronnych. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony. Zmniejszenie ilości nakładanego produktu znacząco obniża poziom ochrony. Przebadane pod kontrola dermatologiczna.