To ulubiony makijaż Hailey Bieber. Czym jest glazed donut look?

Ten rozkoszny trend zapoczątkowała Hailey Bieber jeszcze w 2022 roku. Jej makijaż i jej paznokcie były lśniące, gładkie i wyglądały pysznie. Naturalne odcienie beżu, brązu i różu sprawiły, że ten look dostał nazwę „Glazed donut” jak pączek pokryty lukrem. Wyobraź sobie siebie w takim wydaniu od stóp do głów. Nie sposób się oprzeć prawda? Nic dziwnego, że „Glazed donut” stał się międzynarodowym hitem.

Zobacz także: Po zmyciu makijażu aplikuje to na rzęsy. Wyglądają jak sztuczne. Długie rzęsy jak franki w 2 tygodnie. Sposób na przedłużenie rzęs

ZACZNIJMY OD WNĘTRZA

Chociaż w „Glazed donut” mówimy o makijażu, jego kluczem jest wypoczęta, wypielęgnowana skóra, nawilżona i zdrowo lśniąca. Makijażyści uważają, że sekretem tego looku jest to, że cały jest o witalności, młodości, zdrowiu, ale także o zadowoleniu i radości z bycia we własnej skórze. Pomimo swojego „lukrowanego” wykończenia wygląda też naturalniej i bardziej minimalistycznie niż klasyczny makijaż. Zacznij od diety, która będzie wspierała mikrobiom jelit – zdrowe jelita to piękna, czysta cera. Pij odpowiednią ilość wody, najlepiej szklankę mniej więcej co godzinę przez cały dzień. Przyzwyczaj organizm do takiej regularności, a przekonasz się, że skóra będzie mocniejsza, ale też znikną poranne obrzęki, czy opuchlizna na koniec dnia.

Dobra suplementacja pomagająca skórze zachować młodość.

Wypróbuj Medilâge Anti Âge, formułę łączącą dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD®, które jak udowodniono klinicznie: radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Co więcej, niezwykła naturalna kapsułka Medilâge Anti Âge jest gotowa do powolnego uwalniania swoich bioaktywnych cząsteczek bezpośrednio w jelicie.

Nałóż na skórę: SESDERMA Hidraderm Hyal Serum liposomowe.

To bogate źródło kwasu hialuronowego zawierające kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa ono we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające i w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni skórę, tworząc ochronną warstwę na jej powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Piękny połysk dostajesz jako bonus. Twój krem powinien kontynuować misję nawilżania.

Krem EISENBERG Paris Hydra Confort to wspaniały kosmetyk błyskawicznie i długotrwale nawilżający skórę dzięki unikalnemu połączeniu aktywnych składników roślinnych i biotechnologicznych, które jednocześnie gromadzą wodę i chronią przed jej utratą oraz dodatkowo wykazują właściwości przeciw utleniające i regenerujące.

Jeśli marzysz o efekcie "Glazed donut" zapomnij o klasycznym podkładzie. Wystarczy krem BB lub krem tonujący – skóra musi wyglądać idealnie, ale tak jakby była praktycznie naga. MEDIDERMA Sunyses Md Natural Skin Tone to krem koloryzujący z ochroną przeciwsłoneczną SPF 50. Zapewnia wysoką fotoprotekcję (SPF 50) przed promieniowaniem UVA / UVB, a jednocześnie ma działanie nawilżające, łagodzące i regenerujące skórę. Jego formuła z kolorem zapewnia naturalny efekt opalenizny. Makijaż nie potrzebuje pudru (no może odrobinę na powiekach i w strefie T) zamiast tego użyj rozświetlacza, który rozcieramy na wszystkich „wystających” punktach twarzy – kości policzkowe, łuki brwiowe, czubek nosa, broda – powinny połyskiwać. Na środek policzków połóż odrobinę naturalnego różu i podobnym kolorem muśnij wargi. I jesteś gotowa do schrupania!

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja