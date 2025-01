To ulubiony zapach wielu Polek. W promocji Rossmanna taniej o 160 zł! Wyprzedaż trwa jeszcze tylko tydzień. Zapach wolności i lata w rozkwicie

Promocje w Rossmannie. Kultowe perfumy, które uwielbiają Polki, taniej o 160 zł

Perfumy to niewidoczny dodatek, który sprawia, że jesteśmy lepiej postrzegani przez otoczenie. Zapachy świetnie przywołują wspomnienia oraz aktywują dobre emocje. Niektóre kompozycje zapachowe na dobre odcisnęły piętno w historii perfumiarstwa. Taki jest właśnie zapach z najnowszej promocji Rossmanna. Jeszcze tylko do końca tygodnia można skorzystać z aktualnej gazetki promocyjnej Rossmanna. Miłośnicy perfum z pewnością mogą czuć się usatysfakcjonowani. W promocji Rossmanna znalazły się nie tylko wyjątkowe przeceny na arabskie perfumy, ale także promocje na markowe i znane zapachy. Jednym z hitów promocji Rossmanna może okazać się LANCÔME La Vie est Belle, które do 3 lutego kosztują tylko 289,99 zł. To obniżka aż o 160 zł. Cena regularna tych perfum wynosi 449,99 zł.

LANCÔME La Vie est Belle to jeden z najbardziej rozpoznawanych zapachów na świecie. - To kwiatowo-owocowa woda perfumowana, która celebruje marzenia o wolności i szczęściu. Skomponowana z najszlachetniejszych składników pozyskiwanych w sposób ekologiczny, takich jak Irys Pallida z Francji i Esencja Paczuli z Bali, dopełniona pobudzającą wanilią, ta kompozycja zapachowa jest wyrazem kobiecej stylizacji pełnej lekkości, orzeźwienia i słodyczy - czytamy w opisie na stronie Rossmanna. Zapach ten powstał w 2012 roku i od tego czasu kolejne kobiety zakochują się w tych aromatach. La Vie est Belle to lekka kompozycja, która jest jednocześnie delikatna, ale także trwała. To zapach, który nie daje o sobie zapomnieć. Idealny zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.

