Topowe pomysły na prezenty z okazji Dnia Chłopaka. Co kupić facetowi?

Kobiety kochają wieloetapową pielęgnację, długie chwile spędzane w wannie, czy rytualne nakładanie balsamów. Z mężczyznami jest trochę inaczej: ma być szybko i konkretnie. Dlatego często do potrzeb swojej skóry wybierają produkty wielofunkcyjne, ale też liczą na ich błyskawiczną skuteczność. Właśnie na takie potrzeby odpowiadają kosmetyki z linii YUMI Men, oparte na nawilżających właściwościach aloesu.

Ekspresowe odświeżenie

Poranny prysznic to absolutna podstawa męskiej pielęgnacji, ale nie może być tylko szybki, ale też efektywny. Dlatego do kąpieli przyda się kosmetyk, który nie tylko dobrze oczyszcza, ale też potrafi zadbać o skórę. Idealną propozycją jest aloesowy żel pod prysznic Aloe Cool YUMI MEN - 19,99 zł/400 ml. Jego bazą, jak wszystkich kosmetyków Yumi jest 99 proc. sok z liści aloesu, który sprawia, że kosmetyk ma lekką, nietłustą konsystencję. Dodatkowo ten składnik zapewnia skórze doskonałe nawilżenie i regenerację. Wyciąg z aloesu często jest dodawany np. do kosmetyków po opalaniu ze względu na swoje właściwości łagodzące i nawadniające, dlatego na pewno sprawdzi się w męskiej pielęgnacji po minionym gorącym lecie. Jegoobecność w składzie kosmetyku sprawia też, że po kąpieli nie trzeba dodatkowo używać balsamu, bo skóra jest dogłębnie nawilżona i miękka w dotyku. Żel zawiera także wyciąg z żeń-szenia, który słynie ze swoich właściwości pobudzających, co zapewnia dawkę energii, z kolei dodatek mentolu gwarantuje odświeżenie. Co ważne w męskiej pielęgnacji, kosmetyk jest bardzo uniwersalny, bo można też stosować do mycia włosów oraz twarzy. Świetnie sprawdzi się nie tylko w codziennej, domowej pielęgnacji, ale też przyda się na siłowni,wakacjach czy wyjeździe służbowym. Niewątpliwą zaletą jest też jego orzeźwiający zapach, który nie kłóci się jednak z ulubionymi perfumami. Połączenie woni energetycznych cytrusów ze świeżym ananasem działa pobudzająco o każdej porze dnia.

i Autor: materiały prasowe YUMI

Błyskawiczne nawilżenie

Chociaż męska skóra jest grubsza, później się starzeje i jest bardziej odporna na wiele czynników, to nie znaczy, że nie wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Wręcz przeciwnie, potrzebuje regularnego nawilżania. Inaczej staje się mocno przesuszona i towarzyszy jej uczucie ściągnięcia, zwłaszcza po goleniu. Idealnym rozwiązaniem dla męskiej skóry jest więc jest kosmetyk oparty na soku z aloesu, np. wielofunkcyjny krem do twarzy, ciała i rąk YUMI MEN - 29,99 zł/100 ml. Oprócz wymienionego ekstraktu, zawiera także kwas hialuronowy. Dzięki temu nie tylko zapobiega przesuszaniu, ale zapobiega zmarszczkom. Krem radzi sobie także z innym problemem męskiej skóry, czyli nadmiernym przetłuszczaniem. W jego składzie znajduje sięniacynamid, który reguluje wydzielanie sebum, a tym samym zapobiega powstawaniu zaskórników i zwęża pory. Dodatkowe korzyści daje też zawartość oleju z konopii, znanego z właściwości przeciwzapalnych. Krem ma lekką konsystencję, dzięki czemu szybko się wchłania. Można go stosować na całe ciało i dłonie, więc tak naprawdę zapewnia kompleksową pielęgnację. Atutem kosmetyku jest też jego wyjątkowy zapach, który z pewnością przypadnie do gustu każdemu mężczyźnie. Połączenie nut ziołowych, cytrusowych, przeplatanychz wonią piżma i bursztynu tworzy intrygującą i jednocześnie bardzo orzeźwiającą kompozycję.

i Autor: materiały prasowe YUMI

Nie od dziś wiadomo, że perfumy to jeden z najlepszych prezentów, jakie możemy podarować bliskim. Niezależnie od ceny kojarzą się z luksusem i zapewniają zmysłom prawdziwą ucztę. Jakich nut szukać w męskich zapachach? Oto nasze propozycje nie tylko na ich nadchodzące święto.

Powiew świeżości

Wybór zapachu to bardzo indywidualna kwestia, dlatego często niektórzy boją się obdarowywać perfumami nawet bliskie osoby. Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę cechy charakteru, czy pasje, zadanie może być nieco łatwiejsze do wykonania. Z pewnością aktywni mężczyźni lubią zapachy, które dodają energii. Dobrą propozycją dla nich mogą więc okazać się perfumy bazujące na cytrusowych nutach. To one gwarantują świeżość i zupełnie inne nastawienie, nawet w ponury i pochmurny dzień. W perfumiarskim koncepcie Made in Lab można znaleźć zamienniki perfum, o których marzy niejeden mężczyzna. Spośród tych, w których królują cytrusy na pewno warto wyróżnić nr 29, inspirowany zapachem Chanel Allure Sport. Jak sama nazwa wskazuje jest idealny dla aktywnych panów. Wśród nut głowy królują tu m.in. mandarynka i pomarańcza, zaś w sercu zapachu znalazło się miejsce dla woni neroli, czyli uwielbianego przez perfumiarzy kwiatu pomarańczy. Jednak te dość orzeźwiające aromaty zostały przełamane nieco bardziej wyrazistą bazą, w której znajduje się m.in. wanilia i bursztyn. To sprawia, że zapach nie jest wyłącznie odświeżający, ale ma w sobie elegancki charakter, czyli to coś, co cenią mężczyźni. Podobnie jest z nr 31, czyli zamiennikiem Giorgio Armani Emporio He. Baza bogata w bursztyn i piżmo, w sercu m.in. jaśmin, a na koniec mocno wyczuwalne cytrusy, w tym cytryna, pomarańcza i mandarynka. To jednocześnie orzeźwiający, ale i wyrafinowany koktajl zapachowy.

Niech moc będzie z Tobą

Nie każdy mężczyzna lubi lekkie, świeże zapachy. Dlatego jeśli w swoim gronie mamy wielbiciela klasycznej elegancji, który jednocześnie lubi się wyróżniać, lepiej podarować mu perfumy z orientalną nutą. Takie kompozycje są nieco mocniejsze, bo często zawierają nuty żywiczne, czy przyprawy korzenne, pochodzące z Bliskiego Wschodu. Charakteryzują się wyjątkowo intensywnym aromatem, obok którego trudno przejść obojętnie. To też niewątpliwie jedne z najbardziej zmysłowych męskich zapachów, a jednocześnie bardzo trwałych. Jedną z propozycji o takim charakterze jest z pewnością Made in Lab nr 05, inspirowany perfumami Dior Sauvage. Czuć w nim m.in. nuty lawendy i geranium, które zostały doprawione pieprzem i intensywną paczulą. Pełne intensywnych doznań są też perfumy nr 120, czyli zamiennik Tom Ford Tobacco Vanille. To bardzo oryginalna kompozycja, pełna niezwykłych i nieco sprzecznych ze sobą nut. Z jednej strony mamy słodką wanilię, suszone owoce i kakao, które jednak przeplatają się z cięższym aromatem fasoli tonka i liści tytoniu.

Niepowtarzalne wibracje

Z jednej strony kropla świeżości, z drugiej odrobina lekkiej pikanterii. Taki przeskok zwykle charakteryzuje zapachy z grupy drzewnych, które lubi większość mężczyzn, i tych bardziej pewnych siebie oraz spokojniejszych. Tego typu kompozycje mają w sobie zarówno mocne żywiczne akcenty, jak i nieco łagodniejsze roślinne czy ziołowe aromaty. Nie brakuje w nich m.in. drzewa sandałowego, paczuli czy cedru, które są mocno dominujące. Dlatego perfumy drzewne z pewnością należą do tych mocniej wyczuwalnych. Takim przykładem może być propozycja Made in Lab nr. 34, czyli zamiennik Calvin Klein Euphoria Men. To elegancka przeplatanka świeżych, ziołowych nut szałwii i bazylii z mocniejszymi akcentami bursztynu, paczuli czy imbiru. Z kolei nr 114, inspirowany Victor&Rolf Spicebomb urzeka niesamowitym połączeniem grejfruta, różowego pieprzu oraz mocnych skórzanych i tytoniowych akcentów. Z pewnością to jedne z najbardziej oryginalnych połączeń.

Uwaga, do końca października trwa promocja na perfumy 100 ml. Każdy zapach o tej pojemności można kupić 20 proc. taniej.

i Autor: materiały prasowe Made in Lab