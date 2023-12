Totalne last minute prezentowe. Kosmetyczne zestawy dla miłośników pielęgnacji

i Autor: Shutterstock Idealnie prezenty dla znaków zodiaku

Grudzień to czas, który wszystkim kojarzy się z magią świąt. Przez to często zapominamy o tym, że jest to też okres, w którym nasza skóra jest w gorszej kondycji. Dokucza jej chłód i suchość, wyraźniej widać wszelkie oznaki zmęczenia i stresu. Ponadto świąteczna bieganina sprawia, że mamy coraz mniej czasu na pielęgnację, by dać naszej skórze to, czego teraz tak bardzo potrzebuje. Marka EISENBERG Paris przygotowała 5 zestawów świątecznych, które pomogą przywrócić Twojej skórze blask, jędrność, odpowiednie odżywienie i nawilżenie. Nie tylko na twarzy, ale na całym ciele! Spraw bliskiej osobie wymarzony prezent, który pozwoli poczuć pewność siebie i dostrzec naturalne piękno. Nie zapomnij zadbać nie tylko o swoich bliskich, ale również (a może przede wszystkim) o siebie…

PERFECT HYDRATION RITUAL Trzy niezbędne produkty na dzień i na noc, odpowiednie dla każdego rodzaju skóry. Łatwy, skuteczny, odświeżający rytuał, który pozostawia skórę miękką, gładką i chronioną. Idealna baza pod makijaż. ZESTAW ZAWIERA : MOISTURIZING FLUID CREAM 50ml Silnie nawilżający produkt o ultradelikatnej konsystencji emulsji neutralizuje działanie wolnych rodników i chroni skórę. Jest odpowiedni dla wszystkich typów cery. Przynosi natychmiastową ulgę i uczucie odświeżenia. Idealne wykończenie programu pielęgnacyjnego zapewniające nawilżenie na cały dzień. Doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż. TONING LOTION 50ml Tonik oczyszczający łagodzi i przynosi uczucie delikatnego, ale głębokiego odświeżenia. Pozostawia skórę ukojoną, sprężystą, miękką i świetnie przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji. Odpowiedni dla wszystkich typów cery. EYE & LIP CONTOUR CREAM 7,5ml To wspaniałe połączenie Oleju z Pestek Winogron i Kwasu Hialuronowego zapobiega starzeniu się skóry, nawilża i wygładza. Intensywne działanie łagodzące krem zawdzięcza Wyciągom z Krasnorostów i Czarnego Bzu oraz Bisabololowi. Znakomita baza pod makijaż dla wrażliwych oczu. THE ANTI-AGE HYDRATION Zestaw trzech ukierunkowanych produktów, które intensywnie nawilżają, odświeżają i zwalczają oznaki starzenia się skóry twarzy i okolic oczu. Pozostawia skórę napiętą, rozświetloną i wygładzoną. ZESTAW ZAWIERA : HYDRA LIFTING 50ml Wspaniały kosmetyk błyskawicznie i długotrwale nawilżający skórę dzięki unikalnemu połączeniu aktywnych składników roślinnych i biotechnologicznych, które jednocześnie gromadzą wodę i chronią przed jej utratą oraz dodatkowo wykazują właściwości przeciwutleniające i regenerujące. Ultralekki krem-żel, specjalnie przeznaczony do skóry odwodnionej, która preferuje lekkie tekstury kosmetyków. TONING LOTION 50ml Tonik oczyszczający łagodzi i przynosi uczucie delikatnego, ale głębokiego odświeżenia. Pozostawia skórę ukojoną, sprężystą, miękką i świetnie przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji. Odpowiedni dla wszystkich typów cery. GOLD ULTRALIFT MASK 7,5ml Ta cenna przeciwzmarszczkowa i regenerująca żelowo-kremowa maseczka została stworzona, aby przynieść intensywne nawilżenie i nadać świeżość delikatnej skórze wokół oczu. Jej innowacyjna formuła łączy składniki działające ze sobą w synergii: złoto z ultraliftingującymi peptydami pobudzającymi kolagen. Już po pierwszym zastosowaniu widoczne są rezultaty, drobne linie zmarszczek zostają wygładzone, a głębokie zredukowane. Kontur oka staje się wyraźnie młodszy i bardziej promienny. Zabieg z zastosowaniem maseczki jest uzupełnieniem programu pielęgnacyjnego linii Excellence EISENBERG Paris THE ANTI-AGE EXPERT TREATMENTS Trzy bestsellerowe produkty o wyjątkowych właściwościach przeciwstarzeniowych i ujędrniających. Idealny zestaw do rewitalizacji zmęczonej skóry i zwiększenia jej zasobów młodości. ZESTAW ZAWIERA : ANTI-AGE TREATMENT 50ml Pielęgnacja EISENBERG Paris pozwoli odzyskać sprężystą, gładką, jędrną i odmłodzoną skórę o jakiej marzysz. Działa przeciwzmarszczkowo, regeneruje i pomaga zachować młodzieńczy wygląd pełen naturalnego blasku. Natychmiastowa ulga dla cery zmęczonej z widocznymi oznakami starzenia. FIRMING REMODELLING MASK 15ml Bogata w aktywne składniki maska o bardzo delikatnej konsystencji odbudowuje, błyskawicznie rozświetla, głęboko odżywia i przede wszystkim – ujędrnia. Świetnie sprawdzi się również w pielęgnacji okolic oczu. Zalecana dla wszystkich typów skóry, a zwłaszcza skóry z widocznymi oznakami zmęczenia LIFTING REGENERATING SERUM 7,5ml Błyskawicznie wchłaniające się żelowe serum, zawierające wysoko skoncentrowaną Formułę Trio-Moléculaire®, posiada właściwości intensywnie regenerujące i ujędrniające. Połączone działanie Kwasu Hialuronowego i Wyciągów z Kasztanowca oraz Lukrecji redukuje obrzęki i nawilża skórę. Doskonale wzmacnia działanie każdego kremu. THE MASK EXPERTISE Trzy maseczki do twarzy nasycone odpowiednio dobranymi, silnymi składnikami aktywnymi, aby zaspokoić konkretne potrzeby skóry: ujędrnienie i lifting, ukojenie i regeneracja, intensywne nawilżenie i detoksykacja. ZESTAW ZAWIERA : FIRMING REMODELLING MASK 75ml Bogata w aktywne składniki maska o bardzo delikatnej konsystencji odbudowuje, błyskawicznie rozświetla, głęboko odżywia i przede wszystkim – ujędrnia. Świetnie sprawdzi się również w pielęgnacji okolic oczu. Zalecana dla wszystkich typów skóry, a zwłaszcza skóry z widocznymi oznakami zmęczenia ALL-OVER MOISTURISING MASK 15ml Zapewnia uczucie świeżości i komfortu. Wyjątkowe, żelowe źródło energii w kolorze morskiej zieleni. Zawarty w maseczce kwas hialuronowy gasi pragnienie skóry, krasnorosty przywracają naturalne pH skóry, usuwają toksyny i działają łagodząco. Skóra natychmiast staje się rozświetlona, miękka i gładka. MASQUE FONDANT RÉPARATEUR 7,5ml Kremowa maseczka o delikatnej i rozpływającej się teksturze, błyskawicznie koi oraz odbudowuje. Wyciąg z kadzidłowca oraz z komórek macierzystych liści maliny o właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i chroniących DNA zapewniają działanie przeciwstarzeniowe, regeneracyjne i łagodzące. Naturalne oleje z awokado i słodkich migdałów połączone z masłem karite nawilżają i dają skórze wrażliwej uczucie idealnego komfortu. THE ANTI-AGE BOOSTER Wzmacniająca rutyna dla mężczyzn opracowana w celu zapobiegania i zwalczania oznak starzenia. Zapewnia głęboką rewitalizację i ujędrnienie skóry przez cały dzień. ZESTAW ZAWIERA : ANTI-AGE COMPLEX 75ml Skuteczna kuracja przeciwzmarszczkowa dla twarzy i okolic oczu. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. Dzięki unikalnej formule ujędrnia, liftinguje, regeneruje, wygładza, chroni skórę twarzy i przywraca jej zdrowy blask. CALMING AFTER-SHAVE GEL 15ml Nietłusty żel, poranne odświeżenie skóry. Nawilża, regeneruje i łagodzi dzięki swojej żelowej teksturze wzbogaconej składnikami nawilżającymi, Wyciągami z Kwiatów Bzu Czarnego, Arniki i Mentolu. Przy regularnym stosowaniu krosty, zaczerwienienia, wrastający zarost przestają być problemem, a skóra staje się gładka i odżywiona. ESSENTIAL TWO-IN-ONE 15ml Do codziennego mycia twarzy i golenia zarostu lub tylko jako kosmetyk myjący. Lekka, świeża konsystencja żelu sprawia, że golenie staje się łatwe, szybkie, kojące i komfortowe. Łagodne składniki myjące, tworzą delikatną pianę, nie powodując wysuszania skóry i usuwają toksyny wywołane zanieczyszczeniem środowiska. Spłukuje się wodą. Dostosowany jest do wszystkich rodzajów cery oraz dla osób w każdym wieku. 