Zmysłowe usta na Boże Narodzenie. Kobiety po 50-tce pokochają ten kolor szminki. Bombowo rozświetla spojrzenie i dodaje elegancji

Prezentownik last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Idealny prezent last minute? Zestawy kosmetyków to zawsze dobry pomysł. Kupisz je stacjonarnie praktycznie w każdej drogerii i zawsze zdążysz. Marka Old Spice poleca wyjątkowe zestawy prezentowe dla mężczyzn. To nie tylko znane kosmetyki, ale także unikalne opakowania, które mogą posłużyć jako pudełka na przechowywanie męskich bibelotów.

Zabiegi bankietowe to proste kosmetyki triki, które przygotują Twoją skórę na większe wyjście. Marka Ziaja poleca w tym temacie rozświetlająco - nawilżający mus do ciała o świątecznych zapach. Marka tołpa ma w swojej ofercie wyjątkowe serum olejowe o zapachu bananie. Dodaje on blasku oraz idealnie nawilża skórę. Szybko się wchłania, dlatego też jest idealnie pod makijaż. Na koniec zadbaj o oczy z silikonowymi płatkami od Pixi. Ich płatki pod oczy to genialne zabieg rewitalizujący skórę pod oczami. Dzięki niemu będzie ona nawilżona i promienna jak po dobrze przespanej nocy.

Zobacz także: Anioł Stróż przyciągnie do Ciebie szczęście. W Boże Narodzenie musisz to zrobić, a już następnego dnia poczujesz moc pomyślności

W makijażu postaw na klasykę. Wybierz upiększający makijaż oka. Polecamy 3 paletki cieni - Revlon, Paese oraz Moira Cosmetics. Nie zapominaj także o makijażu ust. Kiko Milano posiada w swojej ofercie wyjątkową pomadkę, która z jednej strony posiada formułę matową z kolorem, a z drugiej aplikator z błyszczykiem. Sama wybierasz, jaki efekt chcesz. Kobiety po 50-tce powinny postawić na malinową czerwień. Ten kolor idealnie sprawdzi się na święta. Dodaje skórze blasku i prezentuje się bardzo elegancko.