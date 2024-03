Tradycja prezentów “na zajączka” coraz popularniejsza wśród Polaków

Wielkanocne zwyczaje

Polacy wciąż są wierni tradycji i chętnie kultywują wielkanocne zwyczaje. Jak wynika z badania* Empiku najwięcej z nas przygotowuje koszyczek ze święconką (64%), a co druga osoba maluje pisanki. O ile nie jest zaskoczeniem, że to kobiety chętniej niż mężczyźni ozdabiają wielkanocne jajka (62% vs 43%), o tyle ciekawy jest fakt, że ten zwyczaj jest najpopularniejszy wśród osób w wieku 24-44 lat (59%), a nie wśród starszych.

Przygotowania do świąt to również dekorowanie domu – tę tradycję pielęgnuje połowa badanych. Dzięki wielkanocnym figurkom, ozdobom w wiosennych barwach, świeżym kwiatom czy zasianej rzeżusze można w łatwy sposób sprawić, by we wnętrzu zapanował świąteczny klimat. Warto zaznaczyć, że co trzeci badany Polak przyznaje, że wykonuje wielkanocne ozdoby własnoręcznie. Stroik na drzwi, ozdoby z papieru czy figurki ze styropianu to tylko kilka przykładów na proste i efektowne dekoracje, które można wykonać samodzielnie i niewielkim kosztem.

i Autor: Materiały prasowe Empik

A jak w dobie cyfryzacji podchodzimy do wysyłania papierowych kartek świątecznych? Okazuje się, że ta tradycja wciąż żyje, bo co piąty Polak przekazuje w ten sposób wielkanocne życzenia bliskim i znajomym. Trudno się dziwić – obecnie na rynku dostępna jest bogata oferta pięknych kartek – od tradycyjnych po bardziej nowoczesne, dzięki czemu każdy znajdzie wzory odpowiadającą jego estetyce.

Prezenty “na zajączka”

To tradycja, która przywędrowała do Polski stosunkowo niedawno, ale jak się okazuje zadomowiła się już na dobre. Prezenty “na zajączka” zamierza wręczyć dzieciom aż 60% Polaków. Z deklaracji wynika, że najwięcej z nich otrzyma słodycze (44%), najpewniej w postaci czekoladowych zajączków czy jajek. Popularne w roli prezentów są również gadżety i dekoracje tematyczne (26%) – np. świeczki w kształcie jajek, osłonki na doniczkę przypominające skorupkę czy ceramiczne figurki oraz oczywiście zabawki (21%) – takie jak klocki LEGO, gry planszowe, pluszowy zajączek czy interaktywna owieczka lub królik.

i Autor: Materiały prasowe Empik

