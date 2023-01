Trendy w branży beauty. Co będzie na topie w 2023 roku

Trendy w pielęgnacji twarzy

Jeszcze kilka lat temu triumfy święciło 10 kroków azjatyckiej pielęgnacji, obecnie ten trend jest wypierany przez minimalizm. Nie znaczy to, że azjatycka pielęgnacja całkowicie odchodzi w niepamięć, jest ona coraz bardziej modyfikowana do europejskich standardów oraz zabieganych czasów. Klienci nie chcą spędzać długich godzin w łazience, jednocześnie zależy im na szybkich efektach.

Azjatycka uroda nadal jest synonimem piękna. Dążymy do tego, aby nasza skóra była pełna blasku, naturalna i ujędrniona. Doskonałym przykładem są takie trendy jak Glass Skin. W pielęgnacji twarzy stawiamy na dokładne oczyszczenie skóry, złuszczenie i nawilżenie. Popularne są sera rozświetlające, które regularnie stosowane nadają skórze efekt glow.

Jak ważne są viralowe trendy z social mediów, doceniają również marki kosmetyczne tworząc serie produktów odpowiadających idealnie na te potrzeby. Świetnym przykładem na to jest seria “Glass Skin” polskiej marki Nacomi.

Świadomy wybór odpowiednich składników aktywnych

Wśród konsumentów rośnie świadomość w zakresie składów kosmetyków. Kobiety w social media chętnie dzielą się swoją wiedzą na odpowiednich grupach, powstaje coraz więcej profili ekspertów, którzy chętnie udzielają porad i wskazówek. Konsumenci rozumieją, że cena produktu nie jest równoważna z jego skutecznością. Większa wiedza na temat działania poszczególnych składników aktywnych oraz potrzeb różnych typów skóry i włosów, pomaga dobrać skuteczniejsze kosmetyki pielęgnacyjne oraz ograniczyć ich ilość.

“Coraz więcej osób podchodzi świadomie do wyboru kosmetyków pielęgnacyjnych. Chętnie sięgamy po produkty zawierające wartościowe składniki aktywne o udowodnionym działaniu i naturalnym pochodzeniu – jak np. peptydy, ceramidy i kwasy owocowe.“ – wyjaśnia kosmetolog Marta Krajewska – “Zwracamy uwagę również na to, aby nasze wybory nie szkodziły środowisku naturalnemu. Kosmetyki wysokiej jakości, których innowacyjne formuły odzwierciedlają połączenie natury z nauką, sprawiają, że pielęgnacja skóry może być zarówno skuteczna, jak i bezpieczna.”

W pielęgnacji twarzy widoczna jest sezonowość. W miesiącach zimowych królował retinol i kwasy kosmetyczne. Jednocześnie rośnie świadomość, że składniki te możemy stosować przez cały rok, jeżeli zachowamy ostrożność i wysoką ochronę SPF w ciągu dnia.

W 2023 roku retinol będzie również numerem jeden wśród składników stosowanych chętnie przez Polki jesienią i zimą. Jednak na rynku pojawił się dla niego rywal – retinal, który na pewno zamiesza w tym roku w wyborach zakupowych.

“Retinol już od dawna znajduje się w czołówce najbardziej skutecznych i najlepiej przebadanych składników kosmetyków. Jego wielokierunkowe działanie wykorzystywane jest w pielęgnacji skóry trądzikowej, pielęgnacji anti-aging i rozjaśnianiu przebarwień. Retinol działa dobroczynnie na skórę, jednak zbudowanie tolerancji na wyższe stężenia tego składnika wymaga czasu i niesie za sobą ryzyko wystąpienia efektów ubocznych w postaci pieczenia oraz intensywnego złuszczania skóry. Korzystniejszym wyborem, zwłaszcza dla skóry wrażliwej, źle reagującej na retinol, a także skóry z trądzikiem różowatym, może okazać się retinal.” – przewiduje kosmetolog Marta Krajewska – “Substancja ta, podobnie jak retinol należy do pochodnych witaminy A, jest jednak łagodniejsza dla skóry i rzadziej wywołuje podrażnienia. Na rynku kosmetycznym obserwujemy rosnące zainteresowanie retinalem. Przybywa również produktów z tym składnikiem, po które chętnie sięgają świadome konsumentki.”

Wiele osób poznało retinol przez dr Whitney Bowe, która zapoczątkowała trend “Skin Cycling”. Polega on na zamiennym stosowaniu kosmetyków w odpowiedniej kolejności. Proponowana przez dr Bowe pielęgnacja wieczorna powinna wyglądać w następujący sposób. Pierwsza noc to złuszczenie skóry delikatnym peelingiem kwasowym. Druga noc jest przewidziana na produkt z retinolem – najlepiej serum z retinolem w odpowiednim stężeniu. Noc trzecia i czwarta to odżywienie skóry, poprzez stosowanie kosmetyków z ceramidami, peptydami, kwasem hialuronowymi, betainą czy też prebiotykami.

#Skin Cycling osiągnął ponad 3,5 miliarda wyświetleń na TikToku oraz został szeroko opisany przez media na całym świecie. Skąd jego tak wielka popularność? Doskonale wpisuje się w obecne potrzeby konsumentów. Program jest prosty do zrozumienia i zapamiętania, nie wymaga wielu kosmetyków, jednocześnie dostarcza skórze wysokich stężeń składników aktywnych w bezpieczny sposób.

Warto wspomnieć, że wraz z popularnością mocniejszych składników aktywnych, rośnie świadomość konsumentek w zakresie konieczności dbania o barierę hydrolipidową skóry. Pojęcie to zyskało na popularności w ostatnim czasie. Jednocześnie zwiększyła się wiedza na temat niezbyt korzystnych dla urody działań – m.in. maseczek peel-off. Obalanie mitów pielęgnacyjnych jest popularne wśród influencerek beauty.

Chętniej wybierane są kosmetyki naturalne, ze względu na ich często krótsze, bardziej przejrzyste składy. Sytuacja certyfikowania kosmetyków naturalnych nie jest nadal w pełni uregulowana w Polsce, dlatego Polki stawiają na sprawdzone marki. Rośnie zainteresowanie naturalną pielęgnacją oraz naturalnym wyglądem wśród młodych kobiet.

Zapobieganie zmarszczkom nigdy nie było tak istotnym krokiem pielęgnacji jak to miało miejsce w 2022 roku. Większość produktów, które miały swoją premierę, była przeznaczona do skóry dojrzałej, znane były również kosmetyki dedykowane cerom z oznakami pierwszych zmarszczek. Obecnie bardzo lubiane są kosmetyki i akcesoria zapobiegające powstawaniu zmarszczek. Obowiązkowy wręcz stał się krem z filtrem SPF 50, stosowany przez cały rok. Do tego dobrą sławą cieszą się akcesoria do masażu twarzy (m.in, rollery do twarzy i gua sha).

Trendy makijażowe

W 2022 roku gwiazdy chętnie dzieliły się swoimi trikami makijażowymi. Chętnie naśladowana była m.in. Hailey Bieber, która wyróżnia się delikatnym makijażem. Makijaż “No make-up” polega na zakryciu niedoskonałości oraz lekkim konturowaniu twarzy. Filmiki kręcone przez znane osoby, łatwo wpadały w viral i doczekały się wielu filmików naśladujących przedstawioną technikę makijażu przez swoją idolkę. Filmiki typu #grwm (Get ready with me) są chętnie oglądane i tworzone przez osoby posiadające kanały w mediach społecznościowych.

W 2022 w social media rządziły również trendy:

Cold Girl Makeup

Euphoria Makeup

Glam Makeup

Antimascara hack

Odwrócony makijaż twarzy

Crying Makeup

W tym roku również przewidujemy zainteresowanie makijażem gwiazd oraz postaci z popkultury (seriale, filmy na topie). Utrzyma się trend naturalnego make-upu.

“Świetnym rozwiązaniem mogą się okazać kosmetyki mineralne oraz krem CC zamiast podkładu.” – zdradza Mariola Dabińska z drogerii TRINY.pl – “Od kosmetyków wymagana jest wielozadaniowość, dlatego też kosmetyki do makijażu, które jednocześnie pielęgnują cerę są chętnie wybierane przez nasze klientki.”

W roku 2023 nadal będzie królował Clean Look. Poza tym specjaliści wypowiadają się o jeszcze większym ograniczeniu makijażu. Mówimy tutaj o zrezygnowaniu z podkładu, pokazując całkowicie odsłoniętą cerę, bez względu na jej stan.