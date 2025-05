i Autor: materiały prasowe Peek & Cloppenburg

Strefa mody

Trzecia odsłona linii Influencer’s Choice Peek & Cloppenburg: „Holiday Collection” inspirowana naturą

Nowa kolekcja to stylowy hołd dla beztroskich, letnich dni. Dla tych ulotnych chwil zatrzymania i spokoju. Naturalne tkaniny, swobodne kroje i subtelne detale tworzą harmonijny look, który zachęca do uchwycenia ulotnych chwil, zatrzymania i bycia tu i teraz.