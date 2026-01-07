Tych kosmetyków nie używaj podczas mrozów! Twoja skóra może zaczać pękać i będzie cały dzień zaczerwieniona

Meteorolodzy wskazują, że do Polski zbliża się jedna z największych fal mrozów ostatnich lat. Prognozowane są temperatury nawet na poziomie -20 stopni Celsjusza. Do takiej pogody warto się przygotować nie tylko w kwestii ubioru. Na skrajnie niskie temperatury reaguje również nasza skóra. W czasie takiej pogody potrzebuje ona dodatkowego wsparcia. Nie każdy wie, że jest wiele dobrych kosmetyków, które zimą mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Tych kremów nie używaj zimą.

i Autor: Ai/ Shutterstock