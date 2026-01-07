Tych kosmetyków nie używaj podczas mrozów! Twoja skóra może zaczać pękać i będzie cały dzień zaczerwieniona

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-07 9:18

Meteorolodzy wskazują, że do Polski zbliża się jedna z największych fal mrozów ostatnich lat. Prognozowane są temperatury nawet na poziomie -20 stopni Celsjusza. Do takiej pogody warto się przygotować nie tylko w kwestii ubioru. Na skrajnie niskie temperatury reaguje również nasza skóra. W czasie takiej pogody potrzebuje ona dodatkowego wsparcia. Nie każdy wie, że jest wiele dobrych kosmetyków, które zimą mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Tych kremów nie używaj zimą.

Pielęgnacja skóry zimą

i

Autor: Ai/ Shutterstock
  • Niskie temperatury wymagają specjalnej pielęgnacji skóry, zwłaszcza twarzy, która jest najbardziej narażona na mróz.
  • Zimą należy unikać kremów na bazie wody, ponieważ mogą one prowadzić do podrażnień i przesuszenia skóry.
  • Dowiedz się, jakie składniki aktywne i kosmetyki ochronne najlepiej sprawdzą się w zimowej pielęgnacji, aby Twoja skóra pozostała zdrowa i nawilżona.
