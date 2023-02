Tych produktów już nie kupisz w Rossmannie. Lista kosmetyków, które sieć wycofuje. To między innymi hit, który wyprasowuje zmarszczki

Te kosmetyki Rossmanna zostaną wycofane ze sprzedaży. Pełna lista

Rossmann szykuje się do wiosennych porządków i nowej oferty sprzedażowej na nadchodzący sezon. W związku z tym część ich limitowanych produktów zostanie wycofana ze sprzedaży. To już ostatni dzwonek, by je zakupić. Wśród wycofanych kosmetyków z Rossmanna znajdziesz bestsellery marki ISANA, takie jak hydrożelowe płatki pod oczy, serum przeciwstarzeniowe z bakuchiolem oraz elektryczny depilator do twarzy. Część z tych produktów będzie dostępna w sprzedaży tylko do końca maja 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. W Rossmannie już niedługo pojawi się wiosenna porcja nowości, a wraz z nią bogata paleta składników aktywnych oraz wyjątkowych zapachów. Limitowane produkty rossmannowych marek, takich jak ISANA są dostępne w sprzedaży na specjalnych standach. Sprawdź jakie produkty ISANA niedługo przestaną być dostępne w sprzedaży. Wybierasz się na zakupy? Lepiej się pospiesz!

