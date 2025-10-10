Maseczka z jajka i miodu to domowy sposób na zmarszczki, który wygładza cerę i dodaje jej blasku.

Białko jaja kurzego napina skórę, wygładza zmarszczki, oczyszcza i nawilża, a także chroni przed wolnymi rodnikami.

Miód odżywia i napina skórę, regeneruje ją i zmniejsza widoczność zmarszczek dzięki zawartości probiotyków, przeciwutleniaczy, składników odżywczych i enzymów.

Na pojawianie się zmarszczek wpływają m.in. wiek, genetyka, nadmierna ekspozycja na słońce, mimika twarzy, niezdrowa dieta, mała ilość wypijanej wody, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i nieprawidłowa pielęgnacja skóry.

Ubijam, dodaję 1 łyżkę i nakładam na twarz. Zmarszczki znikają jak po botoksie

Pierwsze zmarszczki na twarzy pojawiają się już po 25. roku życia. Jest to związane ze stopniowo zmniejszającą się produkcją fibroblastów odpowiedzialnych za wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Proces starzenia się doprowadza do tego, że skóra traci elastyczność. W efekcie zmarszczki pogłębiają się, stają się coraz bardziej widoczne na czole, pod oczami, wokół ust. Wiele kobiet pragnie zatrzymać proces starzenia się skóry i stosuje przeróżne kosmetyki ujędrniające, regularnie uczęszcza na zabiegi kosmetyczne lub stosuje botoks. I oczywiście ten ostatni jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmarszczki, jednak jest kosztowny. Zdecydowanie lepiej jest stosować domowe sposoby na pozbycie się zmarszczek, które oprócz wygładzenia cery, dodadzą jej zdrowego blasku. U mnie znakomicie sprawdza się maseczka na zmarszczki, którą przygotowuję z dwóch składników. Ubijam jedno jajko, dodaję do niego płynnego łyżkę miodu i mieszam. Kiedy uzyskuję jednolitą konsystencję, nakładam ją na oczyszczoną wcześniej twarz na 20 minut.

Domowa maseczka na zmarszczki z jajka i miodu

Taka domowa maseczka z jajka i miodu znakomicie wygładza cerę, spłyca zmarszczki i dodaje skórze blasku. Ubite białko delikatnie napina skórę, dzięki czemu wygładza delikatnie zmarszczki i oczyszcza. Zawarty w białku jaja kurzego potas ma właściwości nawilżające, a więc okład zadba o właściwe nawodnienie skóry, natomiast dzięki obecności witaminy B12 skóra staje się odporna na wolne rodniki. Zawarte w miodzie probiotyki, przeciwutleniacze, składniki odżywcze i enzymy działają wspólnie, odżywiając i napinając skórę. Miód jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają zregenerować skórę i zmniejszyć widoczność zmarszczek.

Przyczyny pojawienia się zmarszczek

Wyróżniamy kilka głównych przyczyn pojawiania się zmarszczek. Poza wiekiem i kwestami genetycznymi należą do nich:

nadmierna ekspozycja na słońce bez zastosowania filtrów,

bogata mimika twarzy,

niezdrowa dieta,

picie zbyt małej ilości wody,

palenie tytoniu i częste spożywanie alkoholu,

nieprawidłowa pielęgnacja skóry twarzy, np. niedostateczne nawilżanie cery, niezmywanie makijażu na noc.