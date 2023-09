Uczestnicy Top Model zawalczyli o wyjątkowe nagrody

Konkurencja, której partnerem została marka Dyson, była dla niektórych młodych modeli i modelek pierwszym doświadczeniem z pracą na wybiegu. Uczestnicy Top Model wzięli udział w pokazie polskiego projektanta Mariusza Przybylskiego. Przy pomocy trzech produktów marki Dyson: prostownicy Dyson Corrale, multistylera Dyson Airwrap oraz suszarki Dyson Supersonic ich włosy zostały wystylizowane i przygotowane do wielkiego wyjścia. Na planie wspierał ich Jon Reyman, który na co dzień pracuje na wielkich pokazach podczas tygodni mody, czy galach takich jak MET. Za kulisami modelki i modele czesani byli również przez Tymoteusza Pięta z salonu Hairmate, a cennych wskazówek dt. pierwszego „wielkiego wyjścia” udzielała Julia Wieniawa.

Zobacz także: Jesień w rockowym wydaniu - skóra w wielu odsłonach

Fryzury, które powstały za kulisami inspirowane były kolekcją Mariusza Przybylskiego, który znany jest ze swojego odważnego, postmodernistycznego stylu. Na wybiegu dostrzec można było wet look z falami wykonany Dyson Airwrap Multistyler, gładko zaczesane, minimalistyczne upięcia stworzone za pomocą końcówki wygładzającej przeznaczonej do Dyson Supersonic, a także „łamane fale”, które otrzymać można dzięki pracy z bezprzewodową prostownico-lokówką Dyson Corrale. Co istotne, każdy z produktów Dyson to gwarancja pracy urządzenia z bezpieczną dla włosów temperaturą, dlatego uczestnicy Top Model nie musieli się martwić o nadmierne narażenie swoich włosów na szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Zwyciężczynią odcinka została okrzyknięta Amelia Wnęk, która w nagrodę stanie przed obiektywem w kampanii wizerunkowej dla marki Dyson.

Aby odkryć najnowsze zastosowania produktów Dyson inspirowane odcinkiem Top Model, odwiedź Dyson.pl.

Odcinek ze specjalnym udziałem marki Dyson można oglądać na player.pl

i Autor: Materiały prasowe Dyson

i Autor: Materiały prasowe Dyson